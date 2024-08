El sorpresivo error de protocolo por el que Felipe VI fue criticado durante su visita a República Dominicana

El rey Felipe VI viajó la semana pasada a República Dominicana para darse cita a la investidura del presidente Luis Abinader. El monarca interrumpió sus vacaciones en Palma para asistir y representar a la corona española en este acto. Sin embargo, el estilismo que escogió para la ocasión ha sido sumamente criticado por su fallo de protocolo en su vestimenta.

Fue el pasado viernes 16 de agosto cuando Felipe acudió a la ceremonia de investidura en el Teatro Nacional, en Santo Domingo, para el segundo y último mandato de cuatro años de Abinader. Pero el atuendo que lució el rey español causó bastante polémica. Aquí te contamos el motivo.

¿Qué fallo de protocolo cometió Felipe VI en Santo Domingo?

Así pues, el esposo de Letizia Ortiz acudió a la investidura vestido con un traje gris. Un atuendo que no habría sido criticado de no ser porque todos los demás asistentes a la ceremonia acudieron vestidos completamente de blanco.

El rey Felipe VI fue el único que no vistió de blanco durante la ceremonia de investidura del presidente de República Mexicana Casa de S.M. el Rey

Para quienes no lo sepan, en República Dominicana la etiqueta para este tipo de actos indica que todos los hombres deben llevar puesto un traje blanco y corbata negra. Por lo que sorprendió no solo que no siguiera este protocolo sino que, además, al ser el único con un color diferente al del resto hizo que destacara de entre las otras personas.

En este sentido, según lo que informó el diario Telemicro “vestir de blanco simboliza un deseo de iniciar este periodo con honestidad y un compromiso renovado hacia el bien común”. Además, con este look “los asistentes no solo muestran respeto por el acto, sino que también promueven la idea de unidad y armonía en la nación”, relató el citado medio.

No obstante, esta situación ha provocado que varios consideren como una falta de respeto por parte de Felipe de Borbón el hecho de no seguir el dress code. Aunque algunos expertos como Anitta Ruíz sugieren que esta vestimenta total white es más una recomendación y no una obligación.

Felipe VI destacó del resto de las personas porque fue el único que acudió con un traje gris y no blanco como el resto Casa de S.M. el Rey

Por otra parte, esta polémica ha generado también toda clase de teorías, pues hay quienes consideran, como el ex vicecanciller dominicano Jatzel Román,que Felipe VI no vistió de blanco porque en España se utiliza este color con fines religiosos.

Mientras que otros apuntan a que el tono gris de su traje sería para que su equipo de seguridad lo pudiese distinguir con facilidad entre la multitud. Algo que pasaba con la fallecida Isabel II que solía usar vestimenta muy colorida para resaltar del resto. Pero en ningún caso no hay información que pudiera corroborar alguna de estas hipótesis.