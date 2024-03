El vestido atemporal con el que Letizia Ortiz demuestra que lo de hoy es reciclar tus prendas

La esposa del rey Felipe VI, Letizia Ortiz, ha logrado convertirse en toda una eminencia del estilo, no solo por su determinación a la hora de elegir sus combinaciones, sino también por su capacidad de demostrar que no hace falta tener un exorbitado presupuesto para vestir bien, ya que en varias ocasiones se ha demostrado fanática de las piezas low-cost, pero también de las inversiones atemporales de moda, ya que suele repetir outfits,a veces más de lo esperado.

En especial han sido las prendas firmadas por Carolina Herrera las que la ex periodista no se cansa de integrar a sus atuendos, pero también hay otras marcas que han llegado a consolidarse como las favoritas de la royal, haciendo que no tema en lucirlas repetidas en sus eventos más importantes. Varios de sus pares de calzado Gianvito Rossi o bien sus vestidos Felipe Varela son ejemplo de ello.

Letizia Ortiz apareció en la jornada del “Día de las enfermedades raras” luciendo una pieza que ya había utilizado en el pasado Casa Real de España

Sin embargo, ha sido su más reciente elección la que ha llamado más la atención de la prensa, ya que si bien, no es raro que Doña Letizia se decante por utilizar prendas recicladas, sí resulta novedoso el aire completamente nuevo que le dio a esta repetición, ya que la royal ha demostrado que un buen corte de cabello y la selección correcta de calzado hace completamente la diferencia.

Letizia Ortiz es una de las royals que mejor sabe darle un aire nuevo a sus prendas Casa Real de España

El vestido repetido de Letizia Ortiz que cautivó a todos

Durante la jornada del pasado 5 de marzo, la esposa de Felipe de Borbón asistió a la programación de su agenda que marcaba su presencia en el “Día de las enfermedades raras”, por lo que, presta para cumplir su labor se dispuso a enfundarse en una de sus piezas favoritas.

La espléndida pieza se trata de un vestido de punto firmado por Galcon Studio, el cual ya había lucido en dos ocasiones anteriores: la primera, en marzo de 2022, cuando la prenda formaba parte de la más reciente colección de la marca española; y la segunda, en abril de 2023, cuando en plena primavera, la reina sorprendió a todos por hacer esa elección en un día tan caluroso.

Cada una de las veces que la reina Letizia ha utilizado su vestido de punto de Galcon Studio ha deslumbrado a sus seguidores Casa Real de España

Se trata de un vestido azul marino confeccionado en punto, con mangas ¾ y un corte midi, que, además, añade como detalle de fantasía un estampado floral tejido con hilo blanco, del cual se ha valido la reina para elevar la sofisticación de sus fits por medio de joyería que también hace alusión a elementos primaverales.

En esta última jornada en la que se le vio a Doña Letizia repetir esta especial pieza, optó por seleccionar los aretes “Falling Jasmine” de Carolina Herrera, que además se vieron perfectamente en sintonía con el par de zapatillas de Magrit, también repetidas, que la reina portó para lucir cómoda, dinámica y elegante en una jornada tan importante.