Esta es la tierna ilustración que Kate Middleton usará para la imagen de su concierto de villancicos

Kate Middleton ha seleccionado una conmovedora ilustración del autor y artista británico Charlie Mackesy para su tradicional concierto navideño “Royal Carols: Together at Christmas”, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster este mismo viernes.

Se trata de un dibujo que muestra a un grupo de amigos abrazados mientras caminan hacia la imponente abadía bajo la nieve, encapsulando el espíritu de apoyo y empatía que inspira este servicio de villancicos. Además, la imagen va acompañada de las palabras: "¿Cómo ayudé? Estuviste a mi lado. Lo que fue todo”.

En cuanto al significado de esta ilustración, un portavoz del Palacio de Kensington reveló que estas palabras reflejan el tema central del evento: el poder de estar presentes para alguien en momentos difíciles. “Encarnan el tema del servicio de villancicos y el poder de brindar apoyo a alguien simplemente estando a su lado cuando más lo necesita”, apuntó.

Charlie Mackesy fue el autor de la ilustración para el concierto navideño de Kate Middleton en la Abadía de Westminster Charlie Mackesy / Ig: @princeandprincessofwales

Por otro lado, el autor de esta imagen, Charlie Mackesy, es conocido por su libro The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, un éxito mundial que celebra la bondad y la amistad. Incluso, Kate y William también expresaron su admiración por el artista a través de sus redes sociales, agradeciéndole por capturar el tema de este año de manera brillante.

Todos los detalles del concierto de villancios de Kate Middleton

El evento contará con la participación de miembros de la realeza, incluidos el príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte, y Louis, así como el rey Carlos III y la reina Camilla. También se espera la presencia de artistas como Paloma Faith, Olivia Dean o Gregory Porter. Y si bien el evento se realizará en la tarde-noche de este viernes 6 de diciembre en la Abadía de Westminster, será televisado hasta el próximo 24 de diciembre en el Reino Unido, en plena víspera de Navidad.

Kate Middleton inició la tradición del concierto de villancicos en la Abadía de Westminster en 2021 (Getty Images)

Cabe resaltar que fue la misma Kate Middleton quien inició esta tradición en 2021, como una forma de honrar a las comunidades y personas que trabajan incansablemente por el bienestar de los demás. Este servicio se consolidó, además, como una oportunidad para destacar historias inspiradoras de bondad, solidaridad y resiliencia, elementos que marcaron especialmente el inicio de la pandemia.

Por ello es que gracias a este servicio la princesa de Gales se ha convertido en un gran referente de las celebraciones navideñas de la Familia Real Británica. Algo que este año toma un significado muy especial ya que, pese a que todavía no está completamente libre del cáncer, ha decidido liderar un año más esta tradición.