La contundente decisión con la que el príncipe Harry rechazó a Carlos III en su viaje a Londres: lo que se sabe

Hace una semana trascendió en los medios británicos la noticia de que el hijo menor del rey Carlos III, el príncipe Harry, estaría de visita en Londres con motivo de la celebración del décimo aniversario de los Juegos Invictus, un evento deportivo que fundó para la inclusión de veteranos heridos en combate.

Sin embargo, más allá del alarde provocado por la efeméride, causó sensación la información trascendida acerca del rechazo que el monarca habría cometido en contra de su benjamín, con quien se rehusó a reunirse, ya que de acuerdo a las declaraciones hechas por un portavoz del duque de Sussex ante el Daily Mail, la “apretada agenda” del rey no le permitió encontrarse con el pelirrojo durante los días de su visita.

El príncipe Harry rechazó un ofrecimiento por parte de su padre antes de viajar a Londres

De acuerdo con The Sunday Times, el rey Carlos III hizo un contundente ofrecimiento a su hijo menor, el cual fue rechazado Getty Images

Después de todo el eco que los medios hicieron sobre la imposibilidad de una reunión entre Carlos III y el príncipe Harry, el pasado domingo 12 de mayo, el tabloide británico The Sunday Times reveló que, en realidad el duque fue quien rechazó primero a su padre, al no aceptar el ofrecimiento que le hizo para hospedarse durante su viaje en una de las residencias reales.

Según lo mencionado por el dominical, en primera instancia, el monarca le habría aceptado una solicitud a Harry para poder quedarse en una de las numerosas viviendas que posee la Familia Real, sin embargo, el exiliado royal finalmente decidió alojarse en un hotel.

El príncipe Harry aterrizó el pasado 7 de mayo a Londres para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Cabe recordar que, al renunciar a sus obligaciones y derechos reales, el duque de Sussex también perdió el beneficio de poseer alguna residencia oficial en el Reino Unido, por lo que ahora cada vez que pisa su tierra natal tiene que buscar alojamiento y seguridad por sus propios medios.

Kate Middleton tampoco accedió a encontrarse con el príncipe Harry

Además del “rechazo” que sufrió el príncipe Harry por parte de su padre, el royal tampoco pudo reunirse con su cuñada, Kate Middleton, quien actualmente se encuentra luchando contra el cáncer, al igual que Carlos III.

El.príncipe Harry tampoco pudo reunirse con Kate Middleton durante su última visita a Londres Getty Images

De acuerdo a las declaraciones de la experta real Ingrid Seward, hechas ante ‘The Mirror’, la esposa del príncipe William únicamente hubiera estado dispuesta a reunirse con el duque, si el rey se lo hubiera pedido, algo que no sucedió.

“Si el rey se lo pide, ella lo hará, pero siendo Carlos el alma sensible y comprensiva que es, es poco probable que le pida un favor así a su adorada nuera. Debe ser el momento adecuado, y ahora no lo es”, aseguró la periodista al respecto antes de que terminara la visita de Harry a Londres, durante la cual no se suscitó ningún reencuentro, o al menos no existe reporte de ello.