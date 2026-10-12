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La infanta Sofía presume traje rojo en para la celebración del 12 de octubre

La infanta Sofía volvió a Madrid desde París para el desfile del 12 de octubre con un traje rojo de Tommy Hilfiger que ya había lucido en 2025.

Octubre 12, 2026 • 
Isamar Escobar
Infanta Sofia Traje rojo Tommy Hilfiger

La infanta Sofía convierte un traje rojo en el protagonista de su look para el 12 de octubre. Con una americana cruzada, pantalón recto y bailarinas destalonadas, la hija menor de los reyes de España apuesta por una sastrería clásica que combina elegancia y frescura.

Getty Images

La infanta Sofía ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la celebración del 12 de octubre gracias a su elección de estilo. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia apareció en Madrid con un traje sastre rojo de dos piezas, una apuesta elegante que recupera una de las claves de su armario: reutilizar prendas en actos públicos en lugar de estrenar un conjunto para cada ocasión.

La joven viajó desde París, donde cursa el segundo año de sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para acompañar a la Familia Real en el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional de España. Su look destacó por el intenso color rojo y por una silueta de inspiración clásica que mantiene el equilibrio entre sofisticación y juventud.

2026 National Day Of Spain

La infanta Sofía apuesta por el rojo para la celebración del 12 de octubre. 🇪🇸 La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia recuperó un traje de Tommy Hilfiger que ya había lucido en 2025. Un look de sastrería que demuestra que repetir prendas también es sinónimo de estilo.

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¿Cómo es el traje rojo de la infanta Sofía para el 12 de octubre?

El conjunto elegido por la infanta Sofía está compuesto por una americana cruzada con doble botonadura y un pantalón recto. Ambas piezas pertenecen a Tommy Hilfiger y forman parte de una propuesta de sastrería que apuesta por líneas limpias, estructura y un color llamativo sin recurrir a estampados ni adornos excesivos.

Para completar el estilismo, Sofía optó por bailarinas destalonadas, un calzado que aporta ligereza al conjunto y contrasta con la estructura de la chaqueta. El resultado es un look formal que se aleja de los vestidos habituales en este tipo de compromisos institucionales y demuestra cómo un traje de dos piezas puede funcionar en una celebración oficial.

El rojo, además, aporta protagonismo visual sin necesidad de recurrir a accesorios llamativos. En un evento como el desfile del 12 de octubre, celebrado en Madrid ante autoridades y representantes institucionales, la elección mantiene una imagen pulida y acorde con la ocasión.

infanta sofia traje sastre rojo

Rojo, sastrería y elegancia sin excesos. La infanta Sofía eligió un traje de dos piezas de Tommy Hilfiger para el desfile del 12 de octubre, un look que ya había llevado en 2025 y que vuelve a demostrar el poder de un buen conjunto clásico.

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¿Cuándo llevó por primera vez la infanta Sofía su traje rojo de Tommy Hilfiger?

Aunque el conjunto llamó la atención durante la Fiesta Nacional de 2026, no se trata de un estreno. La infanta Sofía ya había llevado este traje en octubre de 2025, durante los encuentros con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, celebrados en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

Recuperar una misma prenda en diferentes ocasiones es una forma de dar continuidad al armario y demuestra que la elegancia no depende necesariamente de estrenar ropa. En el caso de Sofía, la elección también permite apreciar cómo un conjunto de sastrería puede adquirir una nueva presencia según el contexto en el que se lleve.

¿Qué significa el nombre The Sofia Capsule del traje de la infanta Sofía?

Uno de los detalles curiosos del estilismo es que el traje pertenece a la colección The Sofia Capsule de Tommy Hilfiger. Sin embargo, el nombre no hace referencia a la infanta española, sino a la influencer y empresaria estadounidense Sofia Richie Grainge, vinculada al diseño de esta colección.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque ambas comparten el nombre Sofía, aunque pertenecen a contextos muy diferentes. En este caso, el detalle añade una anécdota de moda a una elección que ya había destacado por su color y su silueta.

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¿Por qué la infanta Sofía eligió un traje rojo para el Día de la Fiesta Nacional?

La elección de un traje sastre permite a la infanta Sofía proyectar una imagen formal sin recurrir a un vestido de ceremonia. La americana cruzada aporta estructura, mientras que el pantalón recto mantiene una línea clásica y versátil. El rojo, por su parte, convierte el conjunto en una de las propuestas visualmente más destacadas del acto.
Su decisión de recuperar el estilismo de 2025 también pone el foco en una manera más consciente de vestir: aprovechar prendas que siguen funcionando en lugar de asociar cada compromiso público con un estreno.

Así, la infanta Sofía regresó a Madrid para celebrar el 12 de octubre con un conjunto que combina sastrería, color y continuidad. Un look que confirma que, en ocasiones, la elección más interesante no es estrenar, sino volver a llevar una prenda y demostrar su versatilidad.

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Isamar Escobar
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