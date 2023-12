¿Es verdad que la Infanta Sofía se sometió a pruebas de ADN para comprobar que es hija de Felipe VI?

La prensa de todo el mundo no ha dejado de sacar provecho de la crisis mediática que actualmente enfrenta la Casa Real de España, surgida después de que estallara el rumor que señala que Doña Letizia le habría sido infiel al rey Felipe con su ex cuñado Jaime del Burgo, quien estuvo casado con Telma Ortiz hasta el año 2016.

Por su parte, Del Burgo no ha hecho más que continuar enviando señales mezcladas y falsas pistas que lo único que denotan es su aversión a la monarquía.

“No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará.”, fue uno de los últimos mensajes colocados por el empresario en su perfil de X, antes Twitter, en el cual también mencionó a la cuenta oficial de la Casa Real de España y del presidente Pedro Sánchez.

Jaime del Burgo ha hecho en Instagram más de 40 publicaciones en los últimos 30 días

La Casa Real de España no se ha pronunciado al respecto de los rumores sobre el supuesto affaire de Letizia Ortiz y Jaime del Burgo

Si bien, el supuesto amante de la reina Letizia no ha dejado de insinuar en sus publicaciones que la verdad respecto a sus acusaciones en contra de la reina saldrá a la luz y será probada, no ha existido una contra respuesta por parte del reino.

Los reyes Felipe y Letizia, más bien, han optado por mantenerse herméticos ante la situación y han preferido continuar con sus labores reales como cotidianamente solían realizarlo, sin dar ni siquiera un gesto al respecto de la incomodidad que podrían generarles los rumores.

La Familia Real Española incluso ha salido a brindar sus felicitaciones navideñas con normalidad Casa Real de España

¿La princesa Leonor y la infanta Sofía se sometieron a pruebas de ADN ante la duda de la paternidad de Felipe VI?

Las publicaciones que aseguran que el monarca ha tenido que someter a sus hijas a pruebas de ADN para comprobar que realmente él es su padre, están completamente infundadas, ya que no existe pronunciamiento alguno por parte del Palacio de Zarzuela o fuentes cercanas que lo legitimen.

Además, como expertos en realeza señalan, este tipo de pruebas no son siquiera necesarias, si tomamos en cuenta el gran parecido que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía mantienen con algunos miembros de la dinastía Borbón.

Mientras que Sofía ha sido señalada como prácticamente un “clon” de su tía abuela Irene de Grecia, Leonor ha sido comparada con su tatarabuela Victoria Luisa de Prusia, con quien también comparte un gran parecido, lo que finalmente comprobaría, sin necesidad de exámenes, que las dos hijas de Felipe VI llevan en sus genes toda la carga del linaje real.

Las fotos comparativas entre Irene de Grecia y Sofía de Borbón descartan que el rey Felipe no sea el padre de la infanta