¿Cómo el supuesto affaire de Letizia Ortiz podría afectar la línea de sucesión al trono español?

Letizia Ortiz no ha dejado de estar en boca de todos después de que su ex cuñado, Jaime del Burgo publicara el pasado 3 de diciembre un mensaje X, antes Twitter, en el que se insinuaba que él y la reina habían mantenido un romance extramarital.

Dicho escándalo creció no solo por las polémicas declaraciones por Del Burgo, sino también por la publicación de una fotografía de la monarca donde se le observa aparentemente embarazada, lo cual ha desatado toda una serie de “teorías” acerca de la existencia de un hijo ilegítimo en la Corona, el cual habría sido engendrado por la ex periodista y el ex marido de Telma Ortiz.

El mensaje colocado y después borrado desde la cuenta de X de Jaime del Burgo

De acuerdo a los rumores propagados por los medios que se han aprovechado por la coyuntura, el vástago de los supuestos amantes habría nacido antes que la princesa Leonor. También se maquina que al bebé se le habría dado en adopción, por lo cual las publicaciones se refieren a él como “Albertito de Suecia”, por ser este el lugar donde habría sido abandonado.

Jaime del Burgo tiene ahora una hija con su actual esposa @delburgojaime

¿Cómo se modificaría la línea de sucesión si Letizia Ortiz tuviera un hijo mayor a la princesa Leonor?

La prensa ha comenzado a especular acerca de qué pasaría con el título de princesa heredera de Leonor de Borbón si su madre tuviera un hijo mayor Getty Images

Los medios y usuarios de redes sociales, también han especulado acerca de qué pasaría si “Albertito de Suecia” regresara a Zarzuela para reclamar su título real. Ante lo cual existen prácticamente nulas posibilidades.

Sin embargo, si esto fuera así, la línea de sucesión no se alteraría en ninguno de sus aspectos, ya que esta parte de la dinastía Borbón, es decir, por parte del linaje de Felipe VI y la sangre de Letizia no juega ningún papel influyente.

¿Es real la existencia de “Albertito de Suecia”?

No existe ninguna prueba que demuestre la existencia de un hijo ilegítimo de Letizia Ortiz

Por más esmero que los difusores de rumores pusieran sobre la explicación de su “teoría”, la realidad es que es imposible probarla, ya que, además de que no existe ningún registro al respecto, basta con echar un vistazo a las fechas de la relación del rey Felipe con Doña Letizia para cuadrar que fue casi inmediatamente después de su boda, ocurrida el 22 de mayo de 2004, cuando fue concebida la princesa Leonor, nacida el 31 de octubre de 2005.

La contemplación de dichos acontecimientos deja cerrada cualquier posibilidad de que antes del nacimiento de Leonor, la reina pudiera haber tenido un embarazo ilegítimo, por lo que se descarta la existencia de “Albertito de Suecia” y cualquier teoría acerca de la modificación en la línea de sucesión al trono de España.