¿Letizia Ortiz está siendo saboteada por el rey Juan Carlos? Esto es lo que se sabe

Ya ha pasado casi un mes desde que estalló el rumor por infidelidad protagonizado por la reina consorte de España Letizia Ortiz y su ex cuñado Jaime del Burgo, quien estuvo casado con Telma Ortiz hasta 2016 y quien recientemente publicó en redes sociales un mensaje en el que se insinuaba que había mantenido una relación extramarital con la monarca aún ya estando casada con Felipe VI.

Después del surgimiento de tales rumores, ha sido la prensa internacional la encargada de desarrollar toda una serie de conjeturas acerca de quienes podrían estar orquestando el sabotaje a la imagen pública de la ex periodista.

Entre todas las teorías acerca del origen del rumor, destaca la publicada por el diario español El Mundo, la cual señala que el círculo del rey emérito Juan Carlos ha sido el encargado de mover los hilos para generar la crisis dentro del palacio de Zarzuela y el desprestigio de la soberana de 51 años de edad.

A un mes del escándalo no deja de surgir información acerca de la relación de Letizia Ortiz con su ex cuñado Jaime del Burgo

¿Por qué el rey emérito Juan Carlos está en contra de Letizia Ortiz?

Fuentes cercanas al rey emérito citadas por medios españoles explican que el padre de Felipe VI se encuentra “molesto por haber sido excluido de la familia real”, particularmente después de no haber sido invitado al juramento a la constitución española de su nieta, la princesa Leonor, señala el medio británico The Telegraph.

Por su parte, The List asegura que, debido a que el monarca exiliado en Abu Dabi nunca se llevó bien con Ortiz, ahora ha trazado toda una estrategia para generar divisiones internas entre los actuales representantes de la Corona, quienes han logrado restablecer la imagen de estabilidad del reino, después de los escándalos por evasión fiscal y fraude que enfrentó Juan Carlos I y que lo llevaron a abdicar en 2014 a favor de su único hijo.

La prensa internacional asegura que el rey Juan Carlos nunca sintió simpatía por Letizia Ortiz Getty Images

En alineación con la argumentación de The List, el diario británico The Times asegura que el hecho de que Letizia no tuviera “sangre azul” pudo haber sido una de las variables que generara molestía en el rey desde el momento en el que ella fue la elegida para ser desposada por el entonces príncipe de Asturias. “Desde entonces no ha dejado de considerarla una enemiga”, asegura el medio.

Las conspiraciones para dañar a Felipe VI y Letizia Ortiz

Las teorías apuntan a que podría continuar la campaña de desprestigio en contra de Letizia Ortiz Getty Images

Existen fuertes teorías acerca de cuál es el alcance de las campañas de desprestigio que podría enfrentar el reinado de Felipe de Borbón, ya que hay periodistas como Jiménez Losanto, quien aseguró en su programa radial que, la próxima jugada de Juan Carlos I sería ir en contra de su nieta la princesa de Asturias, quien también se encuentra ganando popularidad.

Por otra parte, la prensa española asegura que existe un sector político que no perdona al rey Felipe por haber investido el gobierno a Pedro Sánchez, por lo que se busca venganza en contra de la imagen de toda la Familia Real.