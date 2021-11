La vez que Isabel II desaprobó el escotazo de Marylin Monroe (video)

De las personas famosas que sorprendentemente nacieron el mismo año, están la reina Isabel II y Marilyn Monroe, dos figuras que destacaron en su ámbito y se han inmortalizado. La reina y la actriz nacieron en 1926, y cuando se conocieron por primera vez tenían 30 años, ¿ya conocías esta historia?

Cuando la reina Isabel II y Marilyn Monroe se conocieron

La reina Isabel II ha conocido a muchos actores y actrices en su vida, desde Angelina Jolie hasta Ava Gardner y Sophia Loren, pero fue en 1956 cuando tendió la mano a la Blonde Bombshell —como apodaron a Monroe.

¿Y por qué se conocieron la reina y Marilyn? En aquel entonces la actriz había terminado de rodar El Príncipe y la Corista, comedia en la que un príncipe se enamora de una estrella del cabaret, interpretada por Marilyn Monroe. Como se rodó en Londres, hubo posibilidad para que ambas coincidieran.

Pero en realidad todo fue gracias a la premiere de la película The Battle of the River, donde participó el esposo de la actriz, Arthur Miller; durante el evento de estreno se saludaron formalmente.

Marilyn Monroe rompió un protocolo cuando conoció a la reina Isabel II

Los medios describieron este encuentro como "el de la reina de Hollywood y la reina de Inglaterra". Arthur y Marilyn estaban formados en línea con los otros presentes para hacerle una reverencia a la monarca.

La actriz usó un vestido dorado de seda con escote en corazón —que años después se subastó por 300 mil dólares apenas en 2020. Por su parte, la reina portó la tiara Vladimir y un vestido más sutil mostrando los hombros con dobladillo en el busto.

Lo más hablado del encuentro involucra el intercambio de miradas, o como bien se dice coloquialmente, 'cómo se barrieron con la mirada'. Marilyn extendió su brazo e hizo una pequeña reverencia, y cuando se incorporó ya tenía los ojos de Isabel II viéndola de abajo hacia arriba. Lo mismo hizo la actriz segundos después tras intercambiar una muy breve charla.

¿Habrá sido demasiado escote para la monarca de ahora 95 años? El dato curioso sobre esto es que ninguna mujer debería usar vestidos de corte bajo con escote para conocer a la reina; técnicamente, Marilyn Monroe rompió el protocolo cuando conoció a Isabel II. Aquí puedes ver el TikTok que muestra el close up al 'barrido de miradas'.