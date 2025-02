Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron atrás los rumores sobre su divorcio con estos románticos gestos

El pasado 8 de febrero Meghan Markle llegó a Vancouver para inaugurar los Juegos Invictus 2025 junto a su esposo, el príncipe Harry. En el evento, los duques se mostraron más enamorados que nunca, dejando atrás todos los rumores sobre su posible divorcio.

Varias fotografías y videos espontáneos tomados en los diferentes encuentros deportivos del evento muestran a la pareja sonriendo de oreja a oreja, mientras comparten varios gestos de complicidad.

De hecho, tales demostraciones de amor públicas han provocado que la prensa británica no deje de hablar acerca de ex miembros de la Familia Real británica. “El príncipe Harry y Meghan Markle fueron vistos besándose en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus en Vancouver, Canadá, anoche”, comenta The Sun.

Meghan Markle y el príncipe Harry han dado de qué hablar tras su aparición en los Juegos Invictus Karwai Tang/WireImage

¿Qué dicen los expertos en lenguaje corporal sobre los gestos de Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus?

Expertos en realeza y lenguaje no verbal ya se han dado a la tarea de evaluar varios de los los románticos gestos que hasta el momento han demostrado Meghan Markle y el príncipe Harry en los Juegos Invictus, llegando a la conclusión de que la ex actriz busca transmitir el mensaje de “El [Harry] es mío”.

Fue la experta en lenguaje corporal Judi James quien dijo a The Sun: “Los rituales táctiles de Meghan eran especialmente específicos, al igual que la forma en que no solo sostenía el brazo de Harry, sino que también sostenía su mano en un apretón”.

“Su forma de tocar el rostro enviaba una fuerte señal de tierno afecto y propiedad al mundo. Cuando ella agarró su cabeza con ambas manos y le dio sus besos amorosos, le indicó: ‘Es mío y lo amo’”, agregó la especialista.

La prensa británica no deja de comentar sobre los gestos de Meghan Markle durante los Juegos Invictus Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

James también explicó que aquel movimiento inusual de Meghan podría indicar que está profundamente “enamorada” pero también está haciendo una proyección a propósito.

Judi continuó: “También hubo pistas de que esta adoración abierta y ese ambiente familiar enfático podrían ser una especie de saludo con dos dedos hacia Trump, después de su mordaz comentario sobre Meghan”

“Tal vez estaba tratando de demostrar lo feliz que es ella y Harry e incluso lo afortunado que es él de tener una esposa tan leal y comprensiva”, agregó.

Por otro lado, en declaraciones para GB News James comentó: “Era Meghan la lapa humana, ¿no? Obviamente, nunca se avergüenza de mostrarse cariñosa con Harry, pero creo que esto lo llevó a otro nivel. Se ríe, chilla de emoción por las cosas, está sin aliento. Tuvo que sentarse allí con él y no solo aferrarse a su brazo, sino que también le sostenía la mano al mismo tiempo.

Judo agregó: “Ella lo miraba fijamente, inclinó la cabeza sobre su hombro como si estuvieran en una cita nocturna. Parecía una mezcla entre una mujer en una cita nocturna y una madre que asiste a la jornada de puertas abiertas de la escuela de su hijo. Es una madre orgullosa o una esposa enamorada en una cita”.