Quién es Delphine de Bélgica y por qué pide mayor participación en la Familia Real

Delphine de Bélgica, quien fue reconocida como princesa en 2020, ahora estaría pidiendo al rey Alberto que sea tratada igual que el resto de sus hermanos, de acuerdo con información de la prensa, pues siente que el trato hacia ella no es igual.

Esta nueva información ha sorprendido a todos y, aunque ella misma ha dicho en otras ocasiones que no busca hacer polémica, esto pudiera tensar la relación familiar y generar mayor controversia.

Quién es Delphine de Bélgica

Delphine Böel es una escultora belga y artista plástica de 63 años de edad, y nació de una relación extramarital de Alberto II de Bélgica con Sybille de Selys Longchamps.

Delphine nació de una relación extramarital de rey Alberto de Bélgica Getty Images

Sin embargo, esto se conoció hasta 1999, aunque fue hasta 2013 que pidió una prueba de ADN al rey Felipe de Bélgica y a su hermana Astrid, para corroborar que eran hermanos. Mientras al mismo tiempo, Jacques Böel se hacía también una prueba para constatar que no era el padre biológico de Delphine, aunque la crió como su hija.

Después vendría un largo pleito en los tribunales, el cual acabó en 2020, al demostrarse que realmente sí era hija de Alberto II, con lo que le daba el derecho de llevar el apellido Sajonia-Coburgo, así como ser reconocida como princesa y tener las mismas condiciones que sus hermanos.

Delphine de Bélgica pide ser considerada en todos los actos oficiales

Ahora, recientemente se ha filtrado a la prensa una carta dirigida a su padre Alberto de Bélgica que abdicó al trono en 2013, en donde expresa su descontento por sentir que es tratada diferente a sus medios hermanos, Felipe, Astrid y Lorenzo.

Además, esta misiva habría sido enviada también, a través de su abogado Marc Uyttendaele, al Primer Ministro Alexander de Croo. Asimismo, en este escrito, hace varias peticiones sobre su rol dentro de la Familia Real Belga, por ejemplo, que sea considerada para todos los eventos oficiales.

Según la prensa, la princesa Delphine pide ser considerada en todos los actos oficiales de la Familia Real de Bélgica Getty Images

Esta carta, que habría sido expuesta sin que Delphine lo supiera, se produce casi un mes después de que se celebrara el Día del Rey, el pasado 15 de noviembre. De acuerdo con la versión de ella, no habría recibido invitación para asistir a dicha celebración, en cambio, sus hermanos Lorenzo y Astrid sí estuvieron presentes ese día.

Respecto a la desigualdad en el trato, el abogado de la princesa Delphine alega que su cliente “lleva meses preocupada por su papel en los actos oficiales”, y que también “le llama la atención” el hecho de que solo esté invitada a algunos actos, según la carta que se filtró a HLN y VTM Nieuws.

Por último, y de acuerdo con la información surgida, la diferencia en el trato vendría por el hecho de que no recibe una dotación del erario público. Sin embargo, el abogado considera que esto no es “justificación” para no ser tratada igual que al resto de la Familia Real.