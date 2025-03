Revelan que el príncipe William podría estar cansado de esta exigente tarea real

Arthur Edwards, fotógrafo real del diario The Sun, insinuó que el príncipe William podría estar harto de que los paparazzis le tomen fotos, a pesar de que dejarse retratar sea una de las tareas más cotidianas para un heredero al trono.

Tal afirmación se deriva de un comentario que el fotógrafo dijo durante su aparición en el documental de Channel 5 ‘Prince George: How to Make a Monarch’. El profesional de la imagen recordó una curiosa anécdota del pasado al lado del hijo mayor de Lady Di. “Recuerdo una vez cuando estábamos en Suiza en un viaje de esquí y estaban haciendo un photocall y recuerdo que William me dijo: ‘Por favor, Arthur, no más fotos, no más fotos’”, dijo el fotógrafo.

El príncipe William fue seguido por los paparazzis desde que era un niño Getty Images

Arthur también recordó en el documental: “Tenía unos nueve o diez años. Estaba muy triste, ya estaba harto y cuando pienso en eso, pienso: ‘Dios mío, cómo sufrió’, y estaba decidido a que eso no les pasara a sus hijos”.

Cambridge Alive precisa que ese comentario fue hecho por el joven príncipe durante una sesión fotográfica en un viaje de esquí cuando era apenas un niño.

Los hijos de Lady Di estuvieron expuestos a las cámaras desde temprana edad Getty Images

El príncipe Harry podría estar harto de la misma tarea que su hermano

Al igual que su hermano mayor, el príncipe Harry, duque de Sussex, podría estar cansado de posar ante las cámaras. De hecho, él mismo ha declarado sentir aversión contra los paparazzis, tomando en cuenta que uno de ellos fue quien provocó la muerte de su madre, Lady Di, quien en 1997 sufrió un accidente automovilístico mientras huía de un fotógrafo que buscaba captarla al lado de Dodi Al-Fayed.

“En la época de mi madre, el acoso era físico... Ya sabes, cámaras en tu cara. Siguiéndote, persiguiéndote”, dijo el hijo menor de Carlos III en su documental de Netflix.

Lady Di murió siendo perseguida por un paparazzi Getty Images

Asimismo, al reflexionar sobre el incidente de la princesa de Gales, 20 años después, el príncipe Harry le dijo a la BBC que, incluso en la muerte, su madre no se libró del clic de las cámaras.

“Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que las personas que la persiguieron en el túnel fueron las mismas personas que le tomaron fotografías mientras ella todavía estaba muriendo en el asiento trasero del auto”, sentenció el duque, dejando en claro que no quería que esta historia se repitiera con él y su esposa, Meghan Markle.

Harry también parece estar buscando que sus dos hijos, Archie y Lilibet, se mantengan alejados de las cámaras, es por eso, y otra serie de razones, que los rostros de los niños permanecen casi en secreto.