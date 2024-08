Un detalle en la vestimenta de Meghan Markle genera intriga a nivel mundial: de qué se trata

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, no deja de estar en boca de todos. Ya sea por los escándalos que protagoniza junto con su esposo, el príncipe Harry, o bien por sus arriesgadas apuestas de estilo, las cuales, aunque a muchos no les gusten, han resultado una gran inspiración para todas aquellas mujeres que gustan del minimalismo y el lujo silencioso.

Desde que la ex actriz se adscribió a la realeza, su manera de vestir cambió radicalmente de cómo llegó a ser durante su estancia en Hollywood, caracterizándose principalmente por el uso de colores neutros y prendas discretas, a las cuales la estadounidense recurría para no destacar entre otros royals.

Meghan Markle siempre trató de no destacar entre otros miembros de la realeza Getty Images

“La mayor parte del tiempo que estuve en Reino Unido rara vez vestí de colores. Estaba todo premeditado. Según tengo entendido, no puedes llevar el mismo color que Su Majestad si acudes a un evento en grupo. Y tampoco deberías coincidir con el color de los miembros mayores de la familia. Así que pensé: ‘¿Cuál es el color que probablemente nunca llevarían?’ Camel, beige, blanco… Así que llevaba tonos apagados también para poder pasar desapercibida, que no pareciera que pretendía destacar”, confesó Meghan Markle en el capítulo 3 de su serie documental, estrenada en 2022.

Sin embargo, la falta de color no es el detalle que más llama la atención de la prensa en la actualidad sobre el estilo de Markle, sino otro mucho más sutil.

Meghan Markle sigue recurriendo a trajes en colores discretos para vestir Getty Images

¿Cuál es el detalle de la vestimenta de Meghan Markle que ha sorprendido a todos?

El detalle por el cual los expertos no pueden dejar de analizar los outfits de Meghan Markle tiene que ver con que la duquesa, a diferencia de otras royals, no suele recurrir a piezas firmadas por las grandes casas de moda, como Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent. Esto debido a que tales marcas no estarían dispuestas a arriesgar su imagen vistiendo de manera gratuita a una figura tan controversial como lo es la esposa del príncipe Harry, según supone el Daily Mail.

El Daily Mail explica por qué Meghan Markle no viste ropa de grandes maisons Getty Images

“Estas marcas son muy cuidadosas con su imagen y obtener préstamos de ellas para estrellas menores o controvertidas (como Meghan, en algunos círculos, ahora lo es) es como sacar sangre de una piedra”, declaró para el Mail la experta en moda Giorgina Ramazzotti.

‘Las celebridades rara vez tienen que desprenderse de dinero en efectivo a cambio de artículos de moda. A menudo, los artículos se dan como regalo, se prestan para eventos especiales o se les ofrece a las estrellas un gran descuento para comprar en la marca y, aunque Meghan no era una actriz conocida antes de conocer al príncipe Harry, de todos modos habría recibido artículos gratis, aunque de marcas más pequeñas”, agregó Giorgina justificando la razón del por qué ahora la duquesa de Sussex opta por llevar atuendos conformados por prendas de casas de moda pequeñas.