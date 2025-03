Un famoso amigo del príncipe Harry asegura que así conseguirá reunir al esposo de Meghan Markle con William

Un famoso amigo del príncipe Harry ha sorprendido al ofrecerse como mediador en la compleja relación entre el príncipe William y el esposo de Meghan Markle , quienes llevan varios años distanciados.

Según publicó el diario británico The Mirror, el rapero estadounidense Snoop Dogg está dispuesto a intervenir para cerrar la brecha entre los hermanos . "Harry y William, los conozco desde hace mucho tiempo”, afirmó el músico en declaraciones recogidas por el medio.

El artista reveló que fue invitado por el propio Harry para actuar en la despedida de soltero del príncipe William, pero lamentablemente no pudo asistir en aquella ocasión.

Los hijos de Lady Di llevan años distanciados Getty Images

Sin embargo, el rapero dejó claro que sigue dispuesto a colaborar para que ambos hermanos se reconcilien. “Si quieren que actúe ahora, allí estoy”, aseguró el intérprete de Drop It Like It’s Hot. Además, destacó que el valor de la familia está por encima de cualquier conflicto: “Son hermanos. Cualquier cosa que los reúna y vuelvan a ser hermanos valdrá la pena. La vida es demasiado corta para no arreglar las cosas, y si Snoop puede ayudar a sanar esa relación, hagámoslo”.

Por qué se distanciaron el príncipe Harry y William

La relación entre el príncipe Harry y William se ha visto deteriorada en los últimos años, especialmente tras la decisión del duque de Sussex de alejarse de sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan Markle. Desde entonces, los encuentros entre ambos han sido escasos y las tensiones familiares han acaparado la atención pública.

La inesperada oferta de Snoop Dogg ha generado curiosidad sobre si los hermanos aceptarán su intervención. Por ahora, ni William ni Harry han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la iniciativa del rapero refleja la preocupación de figuras cercanas por ver una posible reconciliación entre los hijos del rey Carlos III. ¿Podrá el icónico artista del hip-hop lograr lo que tantos otros han intentado sin éxito? El tiempo lo dirá.