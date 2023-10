3 maneras efectivas de lidiar con el Baby Hair

Existen miles de mujeres en el mundo que padecen dificultades de manera cotidiana a la hora de intentar peinar su cabello de la manera ideal para lograr un match perfecto con el resto de su look. Muchas veces estas molestias se producen debido a la presencia en la melena de pequeños mechones cortos de cabello que parecieran estar siempre en crecimiento, a los que popularmente se les ha denominado como “baby hairs”.

Si bien, por sí solo el concepto del cabello pequeño y “rebelde” resulta un problema, hay quienes han logrado sacarle la vuelta a este aspecto físico, convirtiéndolo, incluso, en todo un look en tendencia.

Sin embargo, si tu consideras que no deseas sacar provecho de tu “baby hair”, sino solo aplacarlo para que tus peinados del día a día luzcan sofisticados y doten a tu apariencia de un toque completo de pulcritud y sofisticación, también existen técnicas que pueden ayudarte a pulir esos cabellitos, sin menor complicación y sin necesidad de recurrir a extravagantes tratamientos, por lo que de aquí en VANIDADES te presentamos tres métodos que prometen ser muy efectivos.

Aprender a lidiar con el baby hair es esencial para el armado de looks estilizados al 100% Pinterest

Aplaca tus baby hairs con un cepillo de dientes

Probablemente el más popular de los trucos para combatir los looks desaliñados, provocados por la intervención de pequeños pelitos en el peinado, se trata del uso de un cepillo de dientes rociado con fijador o gel, el cual deberás pasar por encima de tu cabello, en el sentido en el cual se desplace tu recogido.

Para retocar tu look puedes cargar con los dos utensilios requeridos para este método en tu bolso, aunque, cabe destacar que su eficacia tiene una duración prolongada por horas.

Recurre al uso del “baby hair stick”

Si eres una mujer práctica y prefieres no someterte a soluciones creativas, puedes simplemente recurrir a un utensilio de belleza diseñado especialmente para este tipo de casos, el cual recibe el nombre de “baby hair stick” y no es más que una barra fijadora con apariencia similar a la de un rímel.

El funcionamiento de este producto se basa en la integración del peinado por medio de un peine delgado, aderezado con una sustancia pegajosa que permite al cabello permanecer en el lugar que desees por horas.

No es imposible lograr un recogido elegante, aún teniendo baby hair

Utiliza gel fijador de cejas

Tal vez lo tuyo no sea invertir en productos especializados, por lo que también puedes recurrir al uso de otros utensilios de belleza, los cuales, a pesar de no haber sido creados con ese fin, pueden cumplir con el cometido de dejar impecable la apariencia de tu clean girl look. Por ejemplo, puedes recurrir al uso del gel fijador de cejas, el cual posee una fórmula hidratante que promete no dejar “acartonado” tu peinado, pero si dotar a tu apariencia de una esencia 100% natural.

Así que si continúas sufriendo molestias por tus “cabellitos”, no dudes en recurrir a esta serie de trucos que prometen potenciar la frescura de todos tus looks recogidos.