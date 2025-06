Revelan que Isabel II disfrutaba de esta sencilla labor de doméstica de 2 pasos (seguramente tú la haces diario)

Para la mayoría de las personas de todo el mundo resulta complicado encontrar una similitud entre su vida y la de los miembros de la Familia Real británica, ya que es común pensar que la cotidianidad de los royals está llena de lujos. Asimismo, puede llegar a creerse que los reyes y princesas jamás han lavado los trastes, sin embargo no siempre es así.

Por ejemplo, recientemente se reveló que la difunta reina Isabel II era una aficionada a lavar los trastes después de comer. Según el escritor y presentador Gyles Brandreth, no había nada que a la monarca le gustara más que realizar esta sencilla labor de doméstica de 2 pasos que, seguramente, tú haces a diario.

En su biografía ‘Elizabeth: An Intimate Portrait’, Gyles cuenta cómo a Isabel II le bastaba con colocarse un par de guantes amarillos para ponerse en marcha y comenzar a lavar los platos sucios.

Isabel II lavaba sus propios platos (Getty Images)

Isabel II no dejaba que sus sirvientes e invitados lavaran sus trastes

Gyles Brandreth también se atrevió a confesar en su libro una anécdota curiosa en la que el ex primer ministro David Cameron es protagonista. Según el autor, en una ocasión el ex funcionario visitó a la reina en Balmoral y la intentó ayudar en el lavado de platos, sin embargo, Su Majestad no lo permitió.

El ex primer ministro le dijo a Gyles: “No me lo estoy inventando. Me senté y el príncipe Felipe y Su Majestad la reina sirvieron su cena, la limpiaron y lavaron mientras estaba sentado hablando con los otros invitados”.

Gyles continuó: “Recuerdo que pensé: ‘Bueno, ahora seguro que puedo ayudar’ y me levanté y me subí a las Marigolds y comencé a lavar los platos. Recuerdo que Su Majestad dijo: ‘¿Qué demonios está haciendo el Primer Ministro?’. Rompí el protocolo y rápidamente volví a sentarme e hice lo que me dijeron”.

Isabel II aprendió varias labores domésticas durante su formación militar Getty Images

Por otro lado, el Daily Mail, asegura que un ex cortesano real le contó al autor Harry Mount sobre la ocasión en que Isabel II ayudó a ordenar después de un almuerzo de caza. Según el medio citado, la fuente dijo: “Una vez estuve en un almuerzo de caza. Al final, oí a alguien decir: ‘Yo fregaré los platos’. Me di la vuelta y allí estaba la reina con sus guantes amarillos de fregar”.

¿Por qué la reina Isabel II disfrutaba de lavar los trastes?

Tal y como lo cita el Daily Mail, Gyles Brandreth también afirma que la fascinación de la reina Isael por lavar los platos comenzó a una edad temprana y fue adquirida debido a que, los royals prescinden de personal durante sus vida privadas.

Cuando los miembros de la realeza están “fuera de servicio” y en sus residencias privadas, “la familia cuida de sí misma”, sentencia el Mail.

Asimismo, Gyles cuenta que el amor de la reina por lavar los trastres podría haber nacido en la guerra. “Por supuesto, aquellos de ustedes que hayan leído los diarios de guerra de la amiga de la infancia de la reina, Alathea Fitzalan-Howard, sabrán que Lilibet siempre fue buena en las tareas domésticas”, cuenta el autor.