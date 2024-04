5 consejos para elegir el corte de pelo bob que más te favorece

No es fortuito el hecho de que el corte de cabello estilo “bob” se popularizará potencialmente en la última década, sino que más bien su auge se debe a su extrema compatibilidad con todo tipo de rostros y facciones. Sin embargo, no porque sea una estética fácil de llevar, quiere decir que no se tenga que pensar la mejor forma de llevarlo.

Además, el hecho de que el corte bob sea susceptible a presentar variables, da pie a que debas pensar de manera minuciosa en el tipo que más te favorezca para resaltar tu belleza. Así que, sin más preámbulo te presentamos 5 tips para seleccionar el estilo de pelo midi más a tu medida.

5 tips para seleccionar el corte bob ideal para ti

Toma en cuenta la forma de tu rostro

Si bien el bob clásico es favorecedor tanto para rostros redondos, como cuadrados y de corazón, es preferible que solicites a tu estilista pequeños detalles que hagan brillar a tus facciones.

Por ejemplo, para rostros cuadrados puedes optar por un “bob invertido” y en caso de rostros redondos puedes mejor optar por uno en capas con efecto alargamiento.

El bob grunge es una de las típicas variaciones al estilo midi de cabello. tómalo en cuenta Pinterest

Considera la textura de tu melena

Otro tip infalible para elegir el corte estilo bob que más te favorezca ten en cuenta que cada tipo de grosor de cabello definirá la manera en la que luzca cada una de las variaciones de este corte.

En el caso de cabellos finos, es recomendable optar por añadir capas cortas para añadir volumen, mientras que los cabellos gruesos es mejor acotarlos a un corte midi recto.

Recuerda que cada tipo de corte bob requiere de diferentes tiempos de mantenimiento

Depende del largo que decidas llevar, será el tiempo de mantenimiento que deberás tomar en cuenta.

En caso de que decidas llevar un bob más largo, mayor será el tiempo de espaciado entre tus citas al peluquero.

Si decides llevar un estilo más corto, considera que tus visitas al estilista deberán ser más constantes para mantener la forma de tu estilo.

El bob es un estilo que puede adaptarse a todo tipo de necesidades y hacer lucir bien a quien lo luce Pinterest

Piensa en tu tiempo para dedicar a tu peinado

También a la hora de elegir tu corte de cabello bob también es preciso que tomes en cuenta el tiempo que deberás dedicarle al arreglo de tu melena, ya que hay algunos tipos de bob que requieren de más esfuerzo para ser acomodados y que luzcan la forma ideal con la que fueron diseñados.

Inspírate en tus celebridades favoritas

Por último, un buen consejo para seleccionar el tipo de corte bob que más te favorece es rastrear en redes sociales fotografías en las que aparezcan tus celebs favoritas que intuyas que hayan llevado este estilizado corte en alguna etapa de su carrera.

Gigi Hadid es una de las tantas celebs que no han podido resistirse a llevar el corte bob a su medida Instagram

Si tu referencia posee características similares a las de tu rostro, no dudes en recurrir a ese tipo de estilo, pues podría verse similar en tu apariencia.