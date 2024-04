Así se lleva el corte bob estilo italiano, el estilo atemporal más práctico y en tendencia

Ya hace más de una década que el corte bob llegó a conquistar los estilos de todas las mujeres apasionadas por las formas de melena midi, por lo que conforme va pasando el tiempo se han ido añadiendo al catálogo de las estilistas toda una serie de variantes de esta estética para adaptarse a cada una de las mujeres que hayan decidido portarla.

De acuerdo a las actualizaciones dadas en internet por diferentes expertos en cambios de imagen, actualmente existirían más de tres docenas de tipos de corte bob, entre las cuales se destaca una en particular, no solo por la elegancia que proyecta, sino también por su practicidad. Hablamos del bob italiano, un corte que ha demostrado favorecer a mujeres de todas las edades y con todo tipo de rostros.

Así que, sin más preámbulo, te presentamos todo lo que tienes que saber acerca del bob estilo italiano, también conocido como bob sharp, por su excelencia para enmarcar los rasgos de cualquier dama.

Por su versatilidad, el corte bob se ha vuelto el favorito de las celebs Getty Images

¿Qué es el bob italiano?

Esta popular variable del bob clásico posee un contorno redondeado, una raya en medio y un llamativo acabado en el que las puntas se cepillan hacia dentro, lo cual otorga a quien lo luce una apariencia 100% sofisticada.

Además, gracias a su forma, el corte bob italiano, otorga a las mujeres maduras que lo eligen una apariencia notablemente rejuvenecida.

Bob italiano, la variante más versátil del típico estilo bob

El bob italiano es uno de los cortes más prácticos en el espectro de las melenas midi

Otra de las ventajas del estilo bob italiano son las diferentes maneras que existen para estilizarlo, ya que sin importar que tu melena sea ondulada o lacia, con este corte tendrás la posibilidad de adscribirla a diferentes estéticas.

Las posibilidades para peinar tu corte de cabello bob italiano van desde estilos con efecto wet, hasta diferentes tipos de ondas, las cuales, al añadir volumen a tu melena, provocan que proyectes una imagen clásica hollywoodense llena de sensualidad.

¿Qué celebridades han llevado el bob italiano?

Para comprobar que el estilo bob italiano es un corte perfecto para todo tipo de rostro, basta con dar un vistazo a la diversidad de los físicos de las famosas que han apostado por llevarlo.

Zendaya es una de las celebridades que se han atrevido a unirse al furor del bob Getty images

Selena Gómez, Chiara Ferragni, Hailey Bieber, Zendaya y la modelo Amrita-Karma, son solo algunas de las trendsetters que se han convertido en todas unas representantes de este tipo de corte. Así mismo, ellas han comprobado que el bob italiano es ideal para lucirse con todo tipo de tintes y efectos de mechas, por lo que, si aún no lo has considerado entre tus opciones para cambiar de look, deberías hacerlo justo ahora para comenzar a lucir una imagen original, fresca y rejuvenecida.