Atrévete a usar el tono mandarina en tus uñas, la nueva tendencia de esta primavera 2025

La primavera 2025 ya tiene su tono estrella, y no es rosa ni coral: es el mandarina, un color cítrico, brillante y lleno de vitalidad que se apodera del mundo de la manicura con fuerza. Este tono, que fusiona la calidez del naranja con toques suaves de coral y durazno, se convierte en el nuevo must para tus uñas si quieres un look fresco, moderno y muy primaveral.

Celebridades, pasarelas y redes sociales ya lo confirmaron: el mandarina es el protagonista de la temporada, ideal para resaltar el bronceado, dar un giro alegre a cualquier look y lucir manos más jóvenes y estilizadas.

¿Por qué elegir el tono mandarina esta primavera en tus uñas?

El color mandarina tiene la ventaja de ser alegre pero sofisticado, ideal para quienes desean un toque de color sin caer en tonos neón o demasiado intensos. Además, es versátil y favorecedor para todos los tonos de piel, desde los más claros hasta los más cálidos.

Según datos de Pinterest Predicts y tendencias de plataformas como Instagram y TikTok, las búsquedas de “mandarina nails” han aumentado más del 60% en lo que va del año. Y no es casualidad: esta paleta conecta con el optimismo, la creatividad y la frescura que caracterizan a los días de primavera.

Cómo llevar uñas mandarina con estilo

Lo mejor del tono mandarina es que funciona tanto en manicuras clásicas como en diseños más atrevidos. Aquí algunas ideas para lucirlo con elegancia:

Esmaltado completo: para un look pulido, moderno y monocromático.

Francesa invertida: con base nude y detalles mandarina en la punta o raíz.

Diseños abstractos: combínalo con blanco, dorado o rosa palo para un nail art artístico.

Acabado glossy o satinado: ideal para resaltar la intensidad del color.

Versión minimalista: uñas cortas, cuadradas y una capa de mandarina brillante.

Además, si lo combinas con accesorios dorados, ropa en tonos neutros o piezas blancas, lograrás un look sofisticado con acento vibrante, perfecto para la temporada.

Mandarina: color vibrante, alegre y femenino que se convierte en el favorito de la temporada

Este tono es perfecto para quienes quieren salir del clásico nude o rojo sin caer en tonos estridentes. También es una excelente opción para mujeres +40 que buscan rejuvenecer sus manos con un color que ilumina la piel sin exagerar.

Además, si estás probando nuevas tendencias pero no te animas a un cambio radical, el mandarina es un excelente primer paso hacia una paleta más viva y divertida.