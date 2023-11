Cuáles son los errores de maquillaje más comunes y cómo solucionarlos

Si desde pequeña jugabas a ponerte maquillaje y aún lo sigues haciendo, seguro estás al pendiente de los nuevos colores y técnicas de aplicación. Por muy expertas que seamos en la materia, hay errores comunes que afectan el resultado. Si quieres saber cómo solucionarlos, sigue leyendo.

Conversamos con el equipo de Cosnova Beauty, del team de Catrice, ellos nos explicaron cuáles son los errores más comunes, cómo afectan al maquillaje y, lo más importante, cómo evitarlos.

Soluciones sencillas a errores comunes

Error #1 Tono de labial incorrecto

¿Por qué está mal? Como hay infinitos colores de lápiz labial, que se renuevan cada temporada, puede ser difícil encontrar el correcto. Sobretodo porque hay cientos de tonos rojos, rosas y nudes. Un error común es usar un tono del lápiz labial que no se ajusta al de la piel, por lo que puedes verte pálida o desmejorada.

¿Cómo solucionarlo? En primer lugar, para saber cómo elegir el tono de labial, debes preguntarte si tu piel es clara, media, bronceada o profunda. Si tu piel es clara, debes elegir tonos en coral, durazno, rojos polvorientos o tonos nude. Si eres del tipo de piel media, todos los tonos de bayas, rosas y malvas son perfectos para ti. Para los consumidores con piel bronceada, recomendamos rojos brillantes, corales y colores rosa intenso. Y todos aquellos con un tono de piel profundo deben considerar tonos caramelo, marrones, púrpuras y rojos.

Tan importante como determinar el color de tu piel, es necesario averiguar cuál es el matiz de tu piel. Hay tres tipos de matices: fríos, cálidos y neutros. Si tienes un tono frío, debes buscar tonos de lápiz labial con un matiz azul o púrpura para combinar mejor con tu piel, pues iluminarán tu rostro. Para los de tonos cálidos, recomendamos los cobre, rojos ardientes y naranjas brillantes, ya que agregarán un tono dorado a su aspecto y lo harán brillar. Y los de tonos neutros pueden usar todo.

Uno de los errores de maquillaje más comunes es el uso del un tono incorrecto de labial. Pexels

Error #2: Corrector de ojos mal aplicado

¿Por qué está mal? Un error común es aplicar demasiado del corrector. Ya no se utiliza dibujar triángulos debajo de los ojos, pues estos tendrá el efecto de alargar la cara en lugar de levantarla e iluminarla.

¿Cómo solucionarlo? Existen muchos trucos para aplicar el corrector. Te recomendamos realizar un pequeño cambio en la técnica al aplicar el corrector, es decir, comenzar en el conducto lagrimal, para evitar que los ojos luzcan más pequeños. Es importante dejar actuar el productos sobre la piel durante un par de minutos, ya que esto ayuda a maximizar la duración y el resultado del color del corrector. Tampoco “arrastres” con la esponja el producto, al contrario, aplicar mediante ligeros “toquecitos” sobre la piel.

Si tu piel es seca o madura, es ideal buscar fórmulas hidratantes con una textura cremosa. Por otro lado, si la piel es grasa, lo ideal es buscar formulaciones más gruesas y de cobertura total. Si estás cansada, hay una opción para disimular las ojeras, que combina corrector con rubor líquido.

Error #3: Dejas muy depiladas

¿Por qué está mal? Uno de los errores más comunes sin duda es exagerar en la depilación de cejas. Lo malo es que las cejas no siempre vuelven a crecer de la misma manera o no tan rápido, aunque hay tratamientos para revitalizarlas. No exageres, pues podrías interrumpir su ciclo de crecimiento. No olvides que las cejas ocupan un lugar central en la cara y no será sencillo arreglar cualquier error.

¿Cómo solucionarlo? Si depilaste tus cejas de más, ten paciencia. Aplica productos de maquillaje que ayuden a tener las cejas más pobladas o con propiedades que favorezcan su crecimiento. También puedes usar un suero específico para cejas, que las acondicionará para que crezcan. No te olvides de aplicar un gel para cejas para brindarles una apariencia natural.

Antes de aplicar la base de maquillaje, es muy importante que uses primer. Prexels

Error # 4: No usar primer

¿Por qué está mal? Aún hoy, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿Funciona el primer o es un paso inútil? La respuesta es sencilla: el primer logra que el maquillaje quede perfecto. En climas extremos, no usar el primer solo logrará que el maquillaje dure poco tiempo.

¿Cómo solucionarlo? Usar un primer antes de la base de maquillaje te ayudará un conseguir un acabado impecable y duradero. Además de preparar la piel, estos productos tienen beneficios extras, como cualidades matificantes, hidratantes, correctoras de color, minimizadoras de poros e, incluso, ofrecer protección solar.

El primer funciona como una especie de “fijador” de maquillaje, mientras actúa como una barrera protectora de la piel. Incluso hay versiones con un toque de color. ¿Ya las conoces?

¿Cuántos de los errores comunes de maquillaje cometes? Ahora que sabes cómo solucionarlos, consigue una mejor apariencia y prueba nuevos looks. Recuerda que no se tratar de usar más productos, sino de emlplear los adecuados.