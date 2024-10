Estos son los colores de sombras ideales para este otoño 2024, según la inteligencia artificial

Con la llegada del otoño 2024, las tendencias de maquillaje se renuevan, y los colores de sombras para ojos no son la excepción. Este año, los tonos que dominarán la temporada están inspirados en la naturaleza y los matices cálidos y profundos de esta estación. La inteligencia artificial ha identificado algunos de los tonos más favorecedores y populares que no solo complementan los paisajes otoñales, sino que también realzan cualquier look.

Si quieres estar al día con las últimas tendencias, te contamos cuáles son los colores de sombras ideales para este otoño 2024.

1. Tonos terracota

Uno de los favoritos para este otoño son los tonos terracota, que evocan los colores cálidos y envolventes de las hojas caídas. Los tonos anaranjados quemados, marrones y rojizos son perfectos para crear un look cálido que resalta cualquier tipo de piel. Son versátiles y pueden aplicarse en todo el párpado o para crear un elegante ahumado otoñal.

2. Borgoña profundo

El borgoña es otro color estrella de la temporada, ideal para quienes buscan un look más sofisticado y dramático. Este tono, que combina matices de rojo y púrpura, aporta profundidad a la mirada y es perfecto para una salida nocturna o un evento elegante. Además, el borgoña resalta especialmente bien en ojos marrones y verdes, haciendo que estos se vean más intensos.

Los tonos terracota evocan el cálido ambiente otoñal, siendo perfectos para un look natural. GETTY IMAGES

3. Verde musgo

El verde es un tono muy versátil que siempre aparece en las tendencias de otoño, y en 2024 no será la excepción. El verde musgo, en particular, se destaca por su sutileza y elegancia. Es perfecto para quienes desean un toque de color sin ser demasiado atrevidos. Este tono se puede usar como un delineado suave o difuminar en todo el párpado para un look más fresco y natural.

4. Dorado envejecido

El dorado siempre es un color que brilla en las temporadas festivas, y este otoño, los tonos de dorado envejecido serán los protagonistas. Este matiz aporta un brillo elegante sin ser demasiado llamativo. Se puede utilizar solo o combinar con tonos más oscuros como marrones y borgoñas para darle un toque especial a cualquier look otoñal.

5. Gris metálico

Para quienes prefieren los tonos fríos, el gris metálico es una opción perfecta para este otoño. Este color se presta para looks más elegantes y sofisticados, añadiendo un toque futurista a tu maquillaje. Los grises metálicos, combinados con delineados negros, crean un efecto intenso y moderno que es ideal tanto para el día como para la noche.

6. Azul medianoche

El azul oscuro será otro de los colores en tendencia este otoño, evocando cielos nocturnos y un aire misterioso. Este tono funciona especialmente bien en sombras brillantes o satinadas, permitiendo un look dramático y sofisticado. El azul medianoche es una excelente opción para quienes buscan alejarse de los clásicos tonos marrones y dorados, pero quieren seguir manteniendo un look otoñal.

Los tonos verde y azules resaltan por su frescura y sutileza, perfectos para un look otoñal discreto. Halayalex / Freepik

7. Naranja quemado

Otro tono destacado para esta temporada es el naranja quemado. Este color intenso y vibrante es ideal para quienes buscan un toque atrevido y cálido en su maquillaje. Es perfecto para complementar tanto looks de día como de noche, y se combina muy bien con otros tonos otoñales como el marrón y el dorado.

8. Marrón chocolate

Un clásico del otoño que nunca pasa de moda es el marrón chocolate. Este tono es perfecto para crear un look sofisticado y cálido, y es ideal para realizar ahumados o para usar en el pliegue del párpado como transición. El marrón chocolate es muy versátil y favorecedor para todo tipo de piel y colores de ojos.

Este otoño 2024, los tonos naturales, cálidos y sofisticados marcarán la pauta en el mundo del maquillaje. Desde los intensos borgoñas y verdes musgo hasta los brillantes dorados envejecidos y grises metálicos, las sombras de ojos están listas para aportar calidez y dramatismo a cualquier look. No dudes en experimentar con estos colores y adaptar las tendencias a tu estilo personal para lucir siempre a la moda.