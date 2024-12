Estos son todos los procedimientos estéticos a los que se habría sometido Donatella Versace

Donatella Versace, icono de la moda y la estética, siempre ha generado curiosidad respecto a sus cambios físicos, ya que muchos se preguntan cuáles son los tratamientos a los que se ha sometido para lucir un rostro más definido y con una piel renovada, en particular en sus últimas apariciones en público, en donde muchos quedaron sorprendidos por su “nuevo rostro”.

Aunque no existen confirmaciones oficiales, expertos como el doctor Daniel Campos, quien aclara no haber tratado a la diseñadora, explicó para People que su apariencia podría ser el resultado de una combinación de procedimientos quirúrgicos y no invasivos.

Según el especialista, Donatella Versace posiblemente ha optado por láseres y radiofrecuencia con microagujas, tratamientos que ayudan a tensar la piel y combatir la flacidez. Además, su cuello y línea mandibular más definidos podrían sugerir un lifting facial y de cuello, procedimientos clásicos en cirugía estética. Estas técnicas permiten corregir trabajos previos y mantener una apariencia rejuvenecida.

La transformación física de Donatella Versace es un reflejo tanto de sus elecciones personales Getty Images

Por otro lado, tratamientos no invasivos como los bioestimuladores faciales, que promueven la producción natural de colágeno, también podrían estar entre las elecciones de Versace. Además, se especula que ha optado por eliminar rellenos previos para lograr un resultado más equilibrado y natural, tendencia que hoy predomina en la medicina estética.

¿Qué tanto cuestan los tratamientos estéticos de Donatella Versace?

Al respecto, el medio citado calculó que por ejemplo, tratamientos como el Pixel 8 RF pueden alcanzar los $1,800 dólares por sesión, mientras que un lifting facial y de cuello oscila entre los $10,000 y $20,000 dólares, dependiendo del país y la clínica.

El caso de Donatella Versace demuestra que la combinación de tecnología avanzada con procedimientos quirúrgicos puede ofrecer resultados impactantes. Sin embargo, el secreto siempre está en mantener el equilibrio y buscar la naturalidad. ¿Tú qué opinas? La respuesta queda abierta al debate.