Primicia: descubre por qué Olivia Rodrigo es la nueva cara de Lancôme

Olivia Rodrigo, la joven estrella del pop, ha sido elegida como la nueva embajadora de Lancôme, una decisión que refleja su creciente influencia en el mundo de la belleza . Conocida por su música emotiva y su estilo auténtico, Rodrigo ha capturado la atención no solo por su talento, sino también por su firme compromiso con causas medioambientales.

Con esta noticia, que Vanidades compartió en primicia, Rodrigo se suma a un exclusivo y bello grupo en el que están de Julia Roberts a Zendaya. La lista de celebridades que ha dado la cara por la belleza es larga he incluye a Amanda Seyfried, Lily Collins, Emma Chamberlain y Hoyeon Jung.

Sobre su nombramiento, la talentosa artista de 21 años comentó: “Es muy importante abrazar tu individualidad en la belleza, ya que existen muchas expectativas poco realistas sobre las mujeres jóvenes hoy en día. Lancôme es una marca icónica y atemporal que promueve la belleza desde el interior, y me siento honrada de formar parte de su familia.”

La elección de Olivia era sólo cuestión de tiempo. La autenticidad que caracterizan a la cantante resuenan profundamente con la generación Z gracias a sus letras honestas y vulnerables. Además, su compromiso con las causas eco-amigables, desde su elección de moda sostenible, así como su influencia en redes sociales, con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

¿La belleza de Olivia es latina?

A pesar de que su nombre pueda sugerirlo, Olivia Rodrigo no se identifica como latina. Nacida en Estados Unidos, su ascendencia es una rica mezcla de culturas: filipina por parte de padre y alemana e irlandesa por parte de madre.

La cantante ha compartido públicamente su conexión con sus raíces filipinas, mencionando que su bisabuelo paterno emigró de Filipinas a Estados Unidos cuando era adolescente. Sin embargo, Rodrigo ha aclarado que, aunque aprecia su herencia, se considera una estadounidense de ascendencia mixta.

Situación que, por irónico que ahora parezca, le ocasionó inseguridades en su juventud: “Es difícil para cualquiera crecer en estos medios donde parece que si no tienes rasgos europeos, cabello rubio y ojos azules, no eres tradicionalmente bonita”, comentó en entrevista para The Guardian. Llegando a afirmar: “Sentí eso mucho: como no me parezco exactamente a la chica de al lado en todas estas películas, no soy atractiva”.

Oivia Rodrigo es conocida por éxitos como ‘Vampire’ y ‘Bad idea right?’ Getty Images

El éxito musical de Rodrigo

Nacida en Murrieta, California, en 2003, Olivia Isabel Rodrigo es una talentosa cantautora y actriz estadounidense que ha cautivado al público mundial. Su carrera artística comenzó a temprana edad, destacándose en series de Disney como ‘Bizaardvark’ y ‘High School Musical: El Musical: La Serie’.

Sin embargo, fue con el lanzamiento de su sencillo debut, ‘Drivers License’, en 2021 que consolidó su estatus como una de las estrellas más brillantes de la música pop. Su álbum debut, ‘Sour’, la posicionó como una de las artistas más influyentes de su generación, cosechando múltiples premios, incluyendo tres Grammy. Con una mezcla de influencias musicales y una rica herencia cultural filipina, alemana e irlandesa, Rodrigo se ha convertido en un referente para jóvenes de todo el mundo.

Un elemento con el que la cantante juega, a través de su maquillaje, es con la mirada Lancôme

Las claves del maquillaje de Olivia Rodrigo

El look de Olivia Rodrigo, creado por la talentosa maquilladora Melissa Hernández, nos presenta una propuesta de belleza sofisticada y atemporal. Para lograr este resultado, se comenzó con la base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear en el tono 345N, con la que se logró una cobertura uniforme y natural, mientras que el Blush Subtil Powder Brush en el tono 345 Rose Fresque agregó un toque de color y luminosidad a los pómulos.

En los ojos, se optó por un delineado intenso con el Lash Idole Eye Liner en tono Glossy Black, realzado con el Cils Booster XL y la máscara Definicils High-Definition. Para finalizar, los labios fueron protagonistas con el labial L’Absolu Rouge Cream en el tono Caprice de Rouge, aportando un toque de sofisticación y sensualidad al look.

La elección de Olivia Rodrigo csimboliza una evolución en la industria de la belleza, donde la autenticidad y la sostenibilidad son más importantes que nunca. Con su influencia en el mundo de la música y su compromiso con causas significativas, Rodrigo no solo representa a una nueva generación, también aporta una frescura renovadora. Esta colaboración promete inspirar a muchos a abrazar su propia belleza única y a considerar el impacto de sus elecciones en el mundo