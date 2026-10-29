Ni tratamientos costosos ni rutinas eternas: 5 trucos de maquillaje que rejuvenecen el rostro después de los 40

Después de los 40, es posible que algunos productos de maquillaje que antes funcionaban perfectamente comiencen a tener un resultado diferente. La base puede acumularse en las líneas de expresión, el corrector puede marcar la zona de las ojeras y los polvos demasiado mates pueden hacer que la piel se vea menos luminosa.

La solución no consiste en comprar una colección nueva de cosméticos ni en pasar más tiempo frente al espejo. Muchas veces, basta con modificar la forma de aplicar los productos, reducir las capas y elegir texturas que se adapten a las necesidades actuales de la piel.

Los maquillistas profesionales coinciden en que una preparación adecuada, las coberturas ligeras y la aplicación estratégica del color ayudan a conseguir un acabado más natural. Estos cinco trucos de maquillaje después de los 40 te permitirán iluminar el rostro y destacar tus facciones sin complicar tu rutina.

1. Cambia la base pesada por capas ligeras de maquillaje

Uno de los errores de maquillaje que pueden endurecer visualmente el rostro después de los 40 es aplicar demasiada base para intentar cubrir todas las manchas, los poros y las líneas de expresión. Cuando el producto se acumula en los pliegues, la piel puede verse menos uniforme en lugar de más lisa.

Para evitarlo, prueba una base fluida de cobertura ligera o media, una tinta facial o una fórmula que puedas aplicar gradualmente. No necesitas cubrir todo el rostro con la misma intensidad: comienza por el centro, donde suele haber más rojeces, y difumina hacia el exterior.

Si hay alguna mancha que quieras disimular, utiliza un poco más de producto únicamente en esa zona. Una esponja ligeramente húmeda o una brocha suave pueden ayudarte a integrar las capas sin dejar marcas visibles.

El truco que debes recordar: busca un acabado que permita ver la textura natural de tu piel. No necesitas que el rostro quede completamente cubierto para conseguir un maquillaje favorecedor.

Toma en cuenta estos consejos para elegir la mejor base de maquillaje Getty Images

2. Aplica el corrector solo donde necesitas iluminar

Las ojeras pueden dar una apariencia de cansancio, pero aplicar demasiado corrector debajo de los ojos puede hacer que las líneas de expresión se noten más. La clave está en utilizar poca cantidad y colocarla de manera estratégica.

Elige una fórmula cremosa o fluida que se adapte a tu tipo de piel. Si tus ojeras tienen un tono azulado o violáceo, puedes probar un corrector de color melocotón antes de aplicar el producto habitual, siempre que corresponda a tu tonalidad.

Después, deposita una pequeña cantidad de corrector en la zona más oscura, especialmente cerca del lagrimal, y difumina con suaves toques. No es necesario cubrir toda el área inferior del ojo ni extender el producto hasta las mejillas.

Si el corrector se acumula en los pliegues, retira el exceso antes de sellarlo. Utiliza polvo únicamente si lo necesitas y evita aplicar una capa gruesa sobre el contorno.

El truco que debes recordar: corregir la sombra es más importante que cubrir toda la zona. Una aplicación precisa puede aportar luminosidad sin añadir producto innecesario.

Aplica corrector en ojeras para tener una mirada fresca Freepik

3. Utiliza el rubor para devolver frescura al rostro

El rubor es uno de los productos más sencillos para cambiar el aspecto de un maquillaje. Después de unificar el tono de la piel con la base, un toque de color en las mejillas puede aportar dimensión y evitar que el rostro se vea plano.

Los tonos rosa suave, malva, durazno y coral son opciones que puedes adaptar a tu tono de piel y a tus preferencias. Si buscas un acabado natural, prueba un rubor en crema o líquido, que permite graduar la intensidad antes de que el producto se fije.

Para aplicarlo, comienza con una pequeña cantidad en la parte alta de las mejillas y difumina en dirección a las sienes. La idea es crear una transición suave, sin dejar una línea marcada de color.

Si ya tienes un rubor en polvo que te gusta, no necesitas comprar otro. Utiliza una brocha limpia y retira el exceso antes de llevarla al rostro.

El truco que debes recordar: empieza con poco producto y añade más solo si hace falta. Un rubor bien difuminado puede iluminar el maquillaje sin necesidad de contornear intensamente las facciones.

Sabrina Carpenter apuesta por un rubor rosa de efecto natural, uno de los sellos del Milky Blush. Getty Images

4. Cambia el delineado grueso por una mirada más definida

Un delineado negro muy grueso puede dominar el maquillaje, especialmente si buscas un resultado ligero para el día. Si quieres destacar los ojos después de los 40, puedes probar un lápiz café, una sombra marrón aplicada junto a las pestañas o un trazo fino que se difumine ligeramente.

Los tonos taupe, beige, café y bronce también permiten dar profundidad a la mirada sin recurrir a contrastes demasiado marcados. Puedes aplicar un tono medio sobre el párpado y difuminarlo hacia el exterior para crear una transición suave.

Si te gustan las sombras brillantes, elige un acabado satinado discreto en lugar de concentrar partículas grandes de glitter sobre las zonas donde la textura de la piel es más visible.

Completa el maquillaje con máscara de pestañas y, si lo deseas, rellena las cejas con trazos ligeros para mantener su forma natural.

El truco que debes recordar: no necesitas renunciar al delineador negro ni a las sombras intensas. Ajustar el grosor del trazo, difuminar los bordes y controlar la cantidad de producto te permite adaptar el maquillaje al efecto que buscas.

5. Ilumina los puntos altos del rostro sin cubrirlo de brillo

Una piel luminosa no necesita una capa de iluminador en todo el rostro. Para conseguir un efecto fresco, puedes concentrar una pequeña cantidad de producto en los puntos altos de las mejillas y difuminarla hasta integrarla con la base.

Los iluminadores líquidos, en crema o con acabado satinado suelen ser fáciles de modular. Si prefieres no comprar otro cosmético, también puedes aprovechar el acabado natural de tu base o utilizar un rubor satinado que ya tengas.

Evita aplicar demasiado producto brillante sobre zonas cuya textura quieras suavizar visualmente, porque los reflejos intensos pueden hacer que los poros y las pequeñas irregularidades sean más evidentes.

Para terminar, utiliza polvo únicamente en las zonas donde necesites fijar el maquillaje, como los laterales de la nariz o el centro de la frente. No es indispensable sellar todo el rostro con una capa abundante.

El truco que debes recordar: coloca la luz donde quieras destacar tus facciones y conserva un acabado natural en el resto del rostro.

¿Qué errores de maquillaje conviene evitar después de los 40?

Si quieres que tu maquillaje se vea fresco durante más tiempo, revisa tres aspectos: la preparación de la piel, la cantidad de producto y el acabado. Una base demasiado espesa puede acumularse en las líneas de expresión; el corrector en exceso puede marcar las ojeras, y los

polvos aplicados en todo el rostro pueden acentuar la sequedad.

También es importante hidratar la piel antes de maquillarte y dejar que la crema se absorba. Si utilizas protector solar durante el día, aplícalo como último paso del cuidado de la piel antes del maquillaje.

No necesitas desechar los productos que ya tienes ni comprar cosméticos etiquetados como antiedad. Prueba primero a modificar la cantidad, la ubicación y la forma de aplicación para comprobar qué funciona mejor en tu rostro.

¿Cómo maquillarte después de los 40 para verte más joven?

La mejor estrategia consiste en trabajar con la piel que tienes hoy, sin intentar ocultar cada línea de expresión. Una base ligera, un corrector bien colocado, un rubor difuminado, una mirada definida y un toque de luminosidad pueden transformar el resultado sin añadir pasos innecesarios.

Estos trucos no eliminan las arrugas ni detienen el envejecimiento, pero pueden ayudar a suavizar visualmente ciertas zonas y aportar frescura al rostro. Lo importante es adaptar las técnicas a tu piel, tus facciones y el acabado con el que te sientas más cómoda.