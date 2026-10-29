El príncipe William y Ben Fogle: el parecido entre el heredero al trono británico y el aventurero que sorprende en redes sociales

El príncipe William tiene un doble inesperado: Ben Fogle, el presentador de televisión y aventurero británico que durante años ha sido confundido con el heredero al trono. La comparación vuelve a llamar la atención cada vez que aparecen fotografías de ambos juntos, pero la historia detrás de su parecido comenzó mucho antes de las redes sociales.

Fogle no solo conoce personalmente al príncipe de Gales, sino que también ha compartido experiencias con él y con el príncipe Harry. En una entrevista publicada en junio de 2015, recordó que algunas personas llegaron a creer que era William durante uno de sus viajes al extranjero. La confusión fue especialmente llamativa en Chile, donde incluso aparecieron paparazzi.

Aunque sus caminos profesionales son distintos, el parecido entre ambos ha generado anécdotas que el propio aventurero ha contado en entrevistas a lo largo de los años.

Ben Fogle, el aventurero al que confunden con el príncipe William

Ben Fogle es un presentador, escritor y aventurero británico conocido por sus programas sobre naturaleza, viajes y comunidades que viven alejadas de las grandes ciudades. Su carrera comenzó a ganar notoriedad en 2000, cuando participó en Castaway, un programa de televisión en el que un grupo de personas intentaba vivir de manera autosuficiente en una isla remota de Escocia.

Con el paso de los años, Fogle se convirtió en una figura reconocida de la televisión británica gracias a sus expediciones y documentales. Ha cruzado el océano Atlántico a remo, participado en carreras de resistencia en el desierto y explorado algunos de los entornos más extremos del planeta.

Su parecido con William, sin embargo, es una de las curiosidades que suelen acompañar su perfil público. En la entrevista, el aventurero reconoció que durante su etapa escolar otros alumnos se burlaban de él por su semejanza con el entonces joven príncipe.

También admitió que, con el paso del tiempo, las similitudes se habían vuelto menos evidentes. Una respuesta que dio con humor cuando el periodista comentó que su línea del cabello era mejor que la del heredero británico.

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La vez que confundieron a Ben Fogle con el príncipe William en Chile

Una de las anécdotas más llamativas ocurrió durante un viaje de Fogle a Chile. En una entrevista, el presentador recordó que su presencia provocó una reacción inesperada: aparecieron paparazzi y un grupo de jóvenes se acercó para pedirle fotografías, convencidos de que estaban frente al príncipe William.

Según relató, algunas personas tardaron en aceptar que no se trataba del heredero al trono. Fogle explicó que la confusión podía tener cierta lógica, pues William también había visitado Chile, por lo que su presencia en el país no habría resultado completamente inesperada para quienes lo reconocieron erróneamente.

El aventurero incluso bromeó con la posibilidad de que algunas personas conservaran fotografías en sus casas creyendo que aparecían junto al príncipe, cuando en realidad se habían fotografiado con él.

La historia se convirtió en una de las anécdotas más conocidas sobre el parecido entre ambos y demuestra que las comparaciones no son únicamente una reacción reciente de los usuarios de redes sociales.

La amistad entre Ben Fogle y el príncipe William

La relación entre ambos va más allá de su semejanza física. Fogle ha coincidido con William en actividades relacionadas con la conservación de la naturaleza y llegó a entrevistarlo para un documental sobre su trabajo en África.

En junio de 2010, el presentador viajó a Botsuana con los príncipes William y Harry durante una visita vinculada a la organización conservacionista Tusk. Una fotografía de aquel viaje, tomada el 16 de junio de ese año, muestra a William junto a Fogle en Maun, Botsuana.

El recorrido quedó relacionado con el documental Prince William’s Africa, centrado en el trabajo de conservación de la vida silvestre y en las iniciativas que el príncipe apoyaba en el continente africano. La organización Tusk también documentó la participación de William en actividades para conocer proyectos de protección de especies y el trabajo de investigadores locales.

En una entrevista con The Standard, Fogle describió la experiencia de compartir aquellos días con los dos príncipes como algo sorprendentemente normal. También habló de William como una persona cercana, pese a la posición que ocupa dentro de la monarquía británica.

El príncipe William junto al aventurero y presentador británico Ben Fogle, durante su visita a Maun, Botsuana, el 16 de junio de 2010. Una imagen de archivo que vuelve a llamar la atención por el parecido físico entre ambos. Getty Images

Ben Fogle también estuvo en la boda del príncipe William y Kate Middleton

La relación entre el aventurero y la familia real británica también quedó reflejada en uno de los acontecimientos más importantes de la monarquía reciente: la boda del príncipe William y Kate Middleton, celebrada el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster.

Fogle asistió a la ceremonia junto a su esposa, Marina, después de recibir una invitación. En su entrevista con Gulf News, recordó que participar en aquel acontecimiento fue una experiencia extraordinaria, especialmente por la dimensión internacional que tuvo la boda.

Su presencia confirma que el vínculo con William no se limita a una coincidencia física. Ambos han compartido actividades profesionales y encuentros personales a lo largo de los años.

Ben Fogle attends the 2024 BAFTA Getty Images

¿Realmente se parecen el príncipe William y

Ben Fogle?

La comparación entre ambos suele centrarse en la estructura del rostro, la sonrisa y algunos rasgos que pueden resultar similares en determinadas fotografías. Sin embargo, la percepción del parecido depende de factores como la iluminación, el ángulo de la imagen, la expresión y el paso del tiempo.

El propio Fogle ha reconocido que las semejanzas fueron más evidentes cuando ambos eran jóvenes. Las imágenes de archivo de sus encuentros permiten observar cómo las comparaciones han acompañado su historia durante años.

Más allá de la curiosidad que despierta su apariencia, la relación entre ambos tiene un contexto propio: William ha desarrollado su vida pública dentro de la monarquía británica, mientras que Fogle ha construido una carrera centrada en la aventura, la televisión y la conservación.