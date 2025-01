¿No quieres usar maquillaje? Esta es la sorprendente razón, según la psicología

El maquillaje ha sido por siglos un elemento clave en la expresión de la feminidad y la belleza. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más mujeres optan por un look más natural, reduciendo o eliminando por completo el uso de cosméticos. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? La psicología nos ofrece algunas respuestas sorprendentes.

Durante décadas, la sociedad ha impuesto estándares de belleza casi inalcanzables, promoviendo la idea de que las mujeres deben lucir perfectas en todo momento. El maquillaje se ha convertido en una herramienta para cumplir con estas expectativas, pero también en una fuente de ansiedad y presión.

Un estudio publicado en la revista Journal of Consumer Research encontró que muchas mujeres sienten una gran presión para usar makeup, especialmente en entornos sociales o laborales. Sin embargo, esta presión puede generar sentimientos de insatisfacción con la propia imagen y una búsqueda constante de la perfección.

Makeup no makeup Getty Images

Por otro lado, la revista Frontiers in Psychology revela que, para muchas personas, la decisión de no usar maquillaje está relacionada con la búsqueda de una mayor congruencia entre su imagen externa y su yo interior. Este fenómeno se denomina “autenticidad percibida”, una cualidad que refuerza la autoestima y fomenta la aceptación personal. Las personas que eligen no maquillarse a menudo reportan sentirse más alineadas con su verdadero yo, lo que contribuye a un bienestar psicológico duradero

La tendencia de no usar maquillaje en redes sociales

Las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la transformación de la percepción de la belleza. Aunque estas plataformas ofrecen una gran variedad de tutoriales de maquillaje y consejos de belleza, también han contribuido a crear una cultura de comparación y perfeccionismo.

Sin embargo, en los últimos años, ha surgido un movimiento en las redes sociales que promueve la belleza natural y la aceptación de la diversidad. Influencers, actrices y modelos comparten sus fotos sin maquillaje, inspirando a otras mujeres a sentirse seguras y cómodas en su propia piel.

La decisión de usar o no usar maquillaje es una elección personal que cada persona debe tomar en función de sus propias preferencias y valores.