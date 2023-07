Se revela por fin el secreto de Jennifer López para lucir impresionante a sus 52 años

La gente comenzó a hablar y se viralizó porque la pregunta neta es la misma siempre: ¿qué hace Jennifer López o qué ha hecho para verse así a sus 52 años?. El esposo dice que él también hace ejercicio, que los dos comen sano, es más, que Jlo come de todo y se ve así y no lo entendemos. Ahí te van los secretos que yo conozco de esta mujer porque tengo muchos años estudiándola.

Número uno, por supuesto, hay que aceptar que hay un factor genético que siempre existe. Creo que las latinas en general somos muy afortunadas en ese aspecto. Ya sé, algunos envidiosos se van a soltar a decir que tiene tratamientos y cirugías. Pero qué crees, también un chorro de otros famosos y definitivamente no se ven igual.

Desde que nació como Jenny from the Block, que yo no era gran fan porque yo era más fan de gente anoréxica como Kate Moss y Gwyneth Paltrow. La verdad es que Jlo no nos ha dejado sorprender. Lo que hizo en el Super Bowl; colgarse y seguir cantando, split... fue impresionante. O sea, la manera en la que optimiza su cuerpo.

Ahí te van las cosas que ella no dice y que yo estoy segura que sí hace:

1. El secreto es la constancia. Jlo es una mujer conocida en la industria por su disciplina. No se volvió vegana alcalina hoy. Tiene muchos, muchos años de hábitos sostenibles y saludables.

2. Hace ejercicios seis días a la semana, dice que hace 3 de pesas y 3 de cardio, baila, ensaya, etc.

3. También sabemos que desde hace muchos años, Jlo no toma alcohol a diferencia de su esposo, que pasó varios años en la copita

4. Es muy meticulosa con sus horas de sueño. Dice que nada le quita el sueño

5. Siempre tiene un proyecto nuevo. Su cerebro está vigente, está creando cosas, jalando gente y aprendiendo cosas nuevas.

La realidad es que su cuerpo y su cerebro es el reflejo de esto. Somos el reflejo de nuestros hábitos constantes, de lo que hacemos la mayor parte del tiempo.