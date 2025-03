¿Usas maquillaje? Este el misterioso significado de elegir o no llevar makeup

El maquillaje ha sido una herramienta esencial en la rutina de muchas mujeres, no solo para realzar su apariencia, sino también por los efectos psicológicos que conlleva su uso o la decisión de prescindir de él. Diversos estudios científicos han explorado cómo el makeup influye en la percepción propia y en la de los demás, revelando significados profundos detrás de esta elección personal.

Es así como la elección de usar o no maquillaje va más allá de una simple preferencia estética; está cargada de significados psicológicos y sociales. Mientras que el maquillaje puede potenciar la autoconfianza e influir positivamente en la percepción de los demás, la decisión de no utilizarlo puede ser una afirmación de autenticidad y autoaceptación. Lo más importante es que cada mujer tenga la libertad de decidir cómo presentarse al mundo, sin juicios ni presiones externas.

El maquillaje puede potenciar el autoestima Getty Images

¿Cómo influye el maquillaje en las personas?

Investigaciones han demostrado que el uso de maquillaje puede alterar significativamente c ómo una mujer es percibida por los demás . Un estudio publicado en The New York Times reveló que las mujeres que se maquillan son vistas como más competentes, confiables y atractivas. Este efecto se debe a que el maquillaje puede resaltar rasgos faciales, creando una impresión de simetría y salud, características asociadas con habilidades y confiabilidad.

¿Qué significa no maquillarse, según la psicología?

Optar por no usar maquillaje también transmite mensajes significativos. Según investigaciones citadas por la doctora Tara Well, algunas mujeres eligen la naturalidad como una declaración de autenticidad y aceptación propia. Esta elección puede reflejar una actitud de confianza en uno mismo y una resistencia a las presiones sociales sobre los estándares de belleza.

No usar maquillaje puede ser sinónimo de autenticidad Getty Images

Sea cual sea tu decisión, lo más importante siempre será que te sientas cómoda con tu imagen ya que eso sin duda, ¡se refleja en el exterior!