Anne Hathaway: biografía completa de nuestra nueva ‘bruja’ favorita

Todo sobre la carrera artística, películas y trayectoria profesional de la actriz estadounidense: Anne Hathaway

¿Quién es Anne Hathaway?

Anne Jacqueline Hathaway, mejor conocido por su nombre artístico, Anne Hathaway, nació el 12 de noviembre de 1982 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres son Geraldston Hathaway y Kate McCauley; él es un abogado y ella una gran actriz de teatro. Anne tiene dos hermanos: el mayor, Michael, y el menor, Thomas. Hathaway tiene ascendencia irlandesa, francesa, alemana e inglesa.

Anne Hathaway destaca por ser una reconocida actriz y cantante estadounidense de 37 años de edad.

¿Cómo comenzó su carrera artística?

Anne encontró una gran inspiración en el trabajo que realizaba su madre como actriz de teatro, por lo que decidió seguir sus pasos y adentrarse en el mundo de la actuación, aunque de pequeña tenía fuertes deseos de convertirse en monja debido a que fue educada con valores católicos.

La actriz se graduó del colegio Millburn High School, lugar que le sirvió para dar el primer paso al mundo escénico. Sus primeras actuaciones, al igual que su madre, fueron en obras de teatro, y tuvo tanto éxito que decidió estudiar la carrera de arte dramático en la Paper Mill Playhouse de Nueva Jersey. Posteriormente, se trasladó a la Gallatin School of Individualized Study, en donde figuró como la única adolescente en ser admitida en el programa de estudios intensivos de actuación de la compañía de teatro, Barrow Group.

Anne Hathaway: películas y filmografía

Asuntos de familia (2000)

La actriz interpretó el papel de la hermana mayor de Meghan Green en esta serie que duró una temporada e incluso fue nominada como mejor actriz dramática en los Teen Choice Awards.

El Diario de la Princesa (2001)

Esta película de Disney fue el proyecto que lanzó a la fama internacional Anne Hathaway después de darle vida a Mia Thermopolis, una adolescente común que repentinamente descubre que pertenece a la realeza. En este filme, compartió cámaras con Julie Andrews, Héxtor Elizondo y Hather Matarazzo.

The Other Side of Heaven (2002)

Hathaway participó en esta película de drama al lado de Christopher Gorham, cuya producción se llevó a cabo en Nueva Zelanda.

Ella está encantada (2004)

Anne Hathaway volvió a tener un rotundo éxito con otra película infantil: ‘Ella está encantada’. El filme está basado en la novela de Gail Carson Levine y fue dirigido por Tommy O’Haver. En la trama, la actriz le da vida a Ella, una chica que vive en un mágico reino y que se ve obligada a luchar contra malignos hechizos que pondrán en peligro a los habitantes del lugar.

El Diario de la Princesa 2 (2004)

En la secuela de la popular película de Disney, Anne interpretó de nuevo a Mia Thermopolis, una adolescente que tiene que encontrar marido si quiere seguir perteneciendo a la realeza. La película fue dirigida por Garry Marshall y fue el proyecto con el que Anne se despidió de los filmes infantiles.

Havoc (2005)

Hathaway se adentró en un nuevo proyecto donde interpretó a una adolescente rebelde que comienza a relacionarse con una mafia de narcotraficantes, viéndose envuelta en el mundo de las drogas y corrupción.

Secreto en la montaña (2005)

Fue su primer gran éxito en el cine adulto, donde interpretó a la esposa del personaje de Jake Gyllenhaal, quien mantenía un romance secreto con su compañero de trabajo, interpretado por el fallecido actor, Heath Ledger.

El diablo viste a la moda (2006)

Su papel como Andy Sachs en la icónica película fashionista le otorgó a Hathaway un crecimiento profesional evidente. Compartió protagonismo con Meryl Streep, quien interpretó a la editora de modas, Miranda Priestly. Tan solo en Estados Unidos, la película recaudó más de 125 millones de dólares.

Becoming Jane (2007)

Anne interpretó a Jane Austen en este filme inspirado en la vida de la famosa escritora británica.

Rachel getting married (2008)

La película dramática fue protagonizada por Anne Hathaway y dirigida por Jonathan Demme. Por este increíble papel, Hathaway fue nominada a los Premios Óscar, Globo de Oro y Premios del Sindicato de Actores en la categoría de Mejor actriz por su interpretación como Kym.

Alicia en el país de las maravillas (2010)

Hathaway fue la Reina Blanca en la fantástica película de fantasía, donde compartió reflectores con grandes actores y actrices, como Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Alan Rickman.

De amor y otras adicciones (2010)

En esta comedia romántica volvió a compartir set con Jake Gyllenhall, en donde interpreta a Maggie, una mujer independiente que no está lista para enamorarse.

Los miserables (2012)

Anne Hathaway participó al lado de Hugh Jackman y Russell Croween el filme dirigido por Tom Hooper, en donde deleitó a la audiencia con su talento como cantante y por el cual fue nominada a un Premio Óscar, un Globo de Oro, un premio BAFTA y un Screen Actors Guild Award.

Interestelar (2014)

En este filme de Christopher Nolan, Anne Hathaway forma parte de un grupo de exploradores espaciales y se embarca junto con el personaje de Matthew McConaughey en una peligrosa misión en otros planetas.

Pasante de moda (2015)

Hathaway interpreta a Jules, dueña y jefa de un revolucionario negocio de moda que tendrá que lidiar con el ingreso de un nuevo pasante de 70 años de edad (Robert De Niro).

Ocean’s 8 (2018)

Protagonizada por Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina y Sara Paulson, la trama gira en torno a Debbie Ocean, quien planea el atraco del siglo durante la gala Met que se celebra en Nueva York. Su objetivo es robar un collar valorado en más de 150 millones de dólares, por lo que une a su equipo a siete ladronas más.

Su último deseo (2020)

Protagonizada por Ben Affleck y Anne Hathaway, es una película de suspenso político británico-estadounidense basada en el libro del mismo nombre de Joan Didion y dirigida por Dee Rees.

Las Brujas (2020)

Basada en el clásico de 1990, Anne protagonizará el remake de este película de comedia, terror y fantasía dirigida por Robert Zemeckis. La trama sigue la historia de una congregación de brujas liderada por la Gran Bruja, que será interpretada por Hathaway.

Anne Hathaway: ¿quién es su esposo y por qué lo relacionan con Shakespeare?

La actriz estadounidense comparte algunas coincidencias con el dramaturgo, poeta y actor inglés, William Shakespeare. Múltiples internautas han notado a lo largo de los años, que el esposo de Anne, Adam Schulman, tiene un gran parecido con el famoso escritor.

Pero eso no es lo más impactante; resulta que la esposa de Shakespeare, también se llamaba Anne Hathaway.