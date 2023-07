Estos son los famosos que no permiten que sus hijos tengan redes sociales

¿Estarías de acuerdo en que tus hijos no tengan redes sociales? Estas celebridades piensan que es la mejor solución.

Las redes sociales son una parte enorme de nuestra cotidianidad, pero incluso los padres que están bajo los reflectores no opinan que sea lo correcto (o necesario). Y a pesar de que a los fanáticos les encanta tener de primera mano la información de los retoños de cualquier celeb, hay famosos que no dejan a sus hijos tener redes sociales. ¿Qué opinas al respecto?

Nicole Kidman

La estrella de Big Little Lies tiene a Sunday, 12, y Faith, de 9, con su esposo Keith Urban. Aunque aún son muy jóvenes, no les permite tener cuenta de Instagram. Nicole Kidman sostiene que le sería “difícil” monitorear lo que hagan desde ahí. En entrevista declaró que ella misma no se considera una persona “muy tech”, por eso le costaría trabajo permitirles estar en la red social. “Tengo una niña de 12 años que quiere involucrarse, pero le digo que no. Pienso que muchos padres harían lo mismo, ¿no es cierto?”.

Michelle Williams

Michelle Williams: ‘La maternidad es el centro de mi vida?

No es que la ex esposa del fallecido Heath Ledger impida a toda costa que su hija Matilda, de 15 años, no tenga redes sociales, pero sí la incita a mantener privacidad. Madre e hija vivieron seis años fuera del ojo público y Michelle la crió sola, pero incluso desde que nació, el matrimonio de entonces mantuvo mucha reserva a su pequeña.

Hugh Jackman

El actor de Wolverine ha tenido por si solo una larga trayectoria bajo reflectores. Sin embargo, ha dejado en claro que no quiere que sus hijos pasen por situaciones incómodas en redes sociales. Se ha mostrad un tanto sobreprotector, pues en entrevista declaró que revisaba los celulares de los jóvenes —Oscar de 20, y Ava de 15—. " Son jóvenes y harán errores, pero no quiero que sean de los errores que se cargan por años”, dijo.

Rainn Wilson

El actor de The Office tiene un hijo de 16 años con su esposa Holiday Reinhorn. Hasta los 15, Walter Wilson no tenía redes sociales porque su padre quiere darle “la vida más normal posible”, lejos de reflectores o flashes de cámara.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc podría tener una novia 17 años más joven que él

Marina LeBlanc es hija del ex matrimonio entre Matt LeBlanc y Melissa McKnight. Ahora es una adolescente de 16 años que vive bajo un mayor manejo de su privacía y, por ende, lejos de las redes sociales. De pequeña requirió de tratos especiales por padecer displasia y el actor de Friends se responsabilizó del cuidado.