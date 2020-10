Jeff Bridges anuncia que tiene cáncer pero se mantiene positivo

Jeff Bridges, protagonista de Tron, Starman, The Big Lebowski o True Grit, anunció a través de Twitter que padece cáncer tras ser diagnosticado de linfoma.

«Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado por tener un equipo de doctores genial y el pronóstico es bueno. He comenzado mi tratamiento y os mantendré al tanto de mi recuperación», publicó el intérprete.

El artista quiso agradecer el apoyo recibido y aprovechó para mandar un mensaje político —tal y como tras figuras han hecho, por ejemplo Meghan y Harry, o The Rock—.

«Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto», escribió.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020