Dicen que Jennifer Love Hewitt luce irreconocible, pero la actriz defiende: envejecer en Hollywood es difícil

En los años 90, Jennifer Love Hewitt era una cotizada estrella de Hollywood, ahora, a sus 44 años, la actriz es criticada por su aspecto físico. Todo comenzó en las redes sociales, donde la actriz publicó una foto en Instagram retocada con un filtro, inmediatamente surgieron comentarios que decían que lucía irreconocible, y le preguntaban si se había hecho algún procedimiento estético.

"¿Qué le ha pasado a la cara de Jennifer Love Hewitt?”, preguntaba un usuario en Twitter. “Parece que se ha hecho un lifting”, comentaba otro. “No la reconozco”, aseguraba un tercero. Los comentarios pasaban de la sorpresa, a la falta de respecto, al volverse más personales e irrespetuosos.

Ante las críticas al aspecto de la actriz, Jennifer decidió responder en sus propias redes aclarando si se había sometido a una cirugía estética o qué había pasado, porque los comentarios se convertían en rumores, y comenzaban a aparecer noticias con titulares diciendo: Jennifer Love Hewitt está irreconocible.

Jennifer Love Hewitt alcanzó la fama en los 90, al ser parte de la serie Party of Five y actuar en “Se lo que hiciste el verano pasado”. AFP

Es difícil envejecer

Recientemente, Jennifer Love Hewitt participó en el podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum”, donde expresó una verdad de la industria del espectáculo: “Envejecer en Hollywood es realmente difícil”, y explicó lo lo que había pasado: “Me estaba peinando y no tenía ni una pizca de maquillaje, así que me puse un filtro. Y era sólo un filtro que en ese momento se veía bien a la luz del salón. No le di importancia”.

Durante la entrevista, Love Hewitt comentó que, a manera de respuestas a los haters, decidió incluir aún más filtros a sus imágenes, pero las críticas no dejaron de llegar. En ese momento, se dio cuenta de algo muy lamentable: “Me di cuenta y pensé: ‘Una no puede hacer nada bien’…Es peligroso lo que le escribimos a la gente. Creo que es peligroso decirles a las mujeres: ‘Ya no puedes lucir como cuando tenías 22 años’, porque no sé cómo tomar eso. Tengo 44, y así es como me veo”.

La respuesta de Hewitt a las críticas ha sido bien recibida por sus seguidores. Muchos de ellos han elogiado a la actriz por su honestidad y por hablar sobre un tema importante. Sentando un valioso precedente. La sinceridad de Hewitt refleja la presión que sienten las mujeres para mantenerse jóvenes y el dilema de hacer o no hacer nada, porque si no te maquillas, no te estás cuidando, pero si sí lo haces y recurres a algunos ajustes estéticos, te ves artificial y significa que no te aceptas tal y como eres.

Además de exponer su malestar ante las infundadas críticas, la actriz tuvo la oportunidad de extresar que está orgullosa de su edad y de su cuerpo.

Desde el 2018, Jennifer Love Hewitt participa en la serie 9-1-1 Archivo

¿Por qué las críticas a Jennifer Love Hewitt son un problema?

Las críticas a Jennifer Love Hewitt son un problema porque contribuyen a la presión que sienten las mujeres para mantenerse jóvenes en Hollywood. La industria del entretenimiento está plagada de estereotipos que dictan cómo deben verse las mujeres, y estas normas son particularmente estrictas para las actrices.

Las mujeres que envejecen en Hollywood a menudo se enfrentan a críticas por su aspecto físico. Se les acusa de haber envejecido mal, de haberse sometido a cirugía estética o de no estar a la altura de las expectativas de la industria. Estas críticas pueden tener un impacto negativo en la autoestima de las mujeres y contribuir a su inseguridad.

¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?

Podemos empezar por cuestionar los estereotipos sobre el envejecimiento femenino. Debemos recordar que las mujeres son hermosas a cualquier edad, y que no es necesario someterse a cirugía estética para mantenerse joven. Y si alguien recurre a un procedimiento, también está en su derecho de hacer lo que quiera y pueda por mejorar su imagen.

También podemos apoyar a las mujeres que hablan sobre la presión que sienten para mantenerse jóvenes. Cuando las mujeres comparten sus experiencias, ayudan a romper los estereotipos y a crear un espacio más inclusivo para todas.

Las críticas a Jennifer Love Hewitt son un recordatorio de la presión que sienten las mujeres para mantenerse jóvenes en Hollywood. Es importante que cuestionemos estos estereotipos y que apoyemos a las mujeres que hablan sobre este tema.