5 secretos que se revelan en el especial de temporada “Isabel Preysler: Mi Navidad”

Quizá no te hayas preguntado cómo celebra la Navidad la mamá de Tamara Falcó y Enrique Iglesias, pero, sin duda, disfrutarás descubrirlo. En la docuserie Isabel Preysler. Mi Navidad, estrenada el pasado 5 de diciembre, la socialité abre las puertas de su hogar para compartir secretos y revelar curiosidades familiares.

Si aún no has tenido tiempo de verla, la propia Isabel Preysler comentó por qué esta temporada es tan importante y cómo la hace especial: “Esta una época en la que llevo una vida más tranquila, pero me gusta. Estos últimos años no he parado de viajar, estaba casi más en el aire que en la tierra y ahora sé seleccionar más que hace unos años”.



Nunca he hecho un proyecto como el de este documental y estaba nerviosa por no saber dónde me metía Isabel Preysler

Isabel Preysler y sus secretos de Navidad

Como calendario de adviento, la serie va descubriendo algunos de los secretos familiares y costumbres de la socialité:

1) El despertar del espíritu navideño

Gracias a sus hijos y a sus nietos, Isabel Presley hace de la temporada un momento para celebrar, pues sin ellos: “Sería totalmente diferente. También está la parte nostálgica de la Navidad que no se puede remediar, se siente”, comenta en la serie. Esta Navidad 2023, la socialité tendrá un motivo más para celebrar, pues su hija más pequeña, Ana Boyer, anunció que va a ser madre.

2) El ritual de desayuno de Isabel

Quien fuera uno de los grandes amores de Julio Iglesias, acostumbra comenzar el día con el mismo menú: kiwi, jugo de toronja, toronja, semillas de lino y sus vitaminas. La hora del desayuno es un momento de relajación personal, por lo que Isabel suele evitar conversaciones, peticiones o llamadas.

Esos momentos de paz y tranquilidad personal son muy importantes para ella. Incluso confiesa: “Busco y necesito siempre esa soledad. No es fácil y algunas parejas no lo comprenden, pero para mí es una cosa imprescindible. Llegas a una edad en la que dices ‘mira, voy a disfrutar solo las cosas que verdaderamente encuentro que merecen la pena”.

Isabel Preysler regresa a la televisión con este proyecto navideño. (Disney)

3) Rutina de cuidados

A sus 72 años, pareciera que el tiempo ha sido benevolente con Isabel Preysler; sin embargo, además de una alimentación sana y buenos genes, también hay otros secretos. Por las mañanas realiza una rutina de ejercicio con su entrenador personal, Blas. Al respecto, la protagonista de la serie comenta: “No es que me divierta hacerlo, si no vinisiese él no lo haría. Cuando estoy de vacaciones me dice que baje y que haga elíptica o bici, pero yo no lo hago nunca, solo cuando él está. Soy muy vaga para hacer gimnasia”.

4) Qué significado envejecer para Preysler

Mientras algunas celebridades recurren a cuanto nuevo tratamiento estético existe, con tal de detener el paso del tiempo, para Isabel, la edad no sólo es apariencia. “Es un horror envejecer, pierdes facultades, pierdes agilidad no solo física, también mental. Lo que no me importa es morir, porque eso lo comprendo, pero envejecer es una lata. Después tienes que depender de gente y eso es terrible, y la enfermedad”, reflexiona.

En uno de los momentos más personales de “Mi Navidad”, Isabel comparte una anécdota de su pasado: “Mi maquilladora Lola me ha recordado que yo le decía que me quería morir a los 70 años, que habría vivido mucho con una vida buena de la que no me puedo quejar. He sido privilegiada. He vivido mucho, no puedo decir que he pasado sin pena ni gloria, he disfrutado y no me importaría morirme a los 70. Ahora me río porque los he pasado, ahora envejecemos más tarde”, asegura.

5) Su más grande orgullo

Isabel Preysler ha estado casada en tres ocasiones, y como consecuencia es madre de 5 hijos, de lo que está profundamente orgullosa: “Todos mis hijos han sabido escoger sus caminos y escoger bien. A pesar de las separaciones, divorcios... siempre han visto un buen ejemplo en casa. Me encanta ver que son totalmente diferentes”.

De lo que más orgullosa puedo estar es que mis hijos son muy buenas personas Isabel Preysler

Y así relata qué admira de cada uno de ellos: “Chábeli lleva una vida dedicada a su familia e hijos, es una madraza, Julio es el más cañero de la familia, pero es feliz teniendo lo que tiene y no teniendo nada. Enrique hace vida de cantante de un lado para otro y por fin también tiene su familia. De Tamara digo que es mi joyita porque es toda espontaneidad, naturalidad. Y después está Ana que es mi bebé y sigue siéndolo, tiene una cabeza privilegiada heredada de su padre, es totalmente feliz siendo madre de dos hijos y mujer de Fernando, es su camino”.

