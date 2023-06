La verdad detrás del regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones en And Just Like That

Si eres fan de Sex and the City tanto como nosotras, seguramente ya te enteraste que se confirmó el regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones, en la continuación de la también exitosa serie And Just Like That…

Aunque New York Post fue el primer medio en informar sobre lo sucedido, CNN reportó que un portavoz de HBO, también les confirmó la noticia. Por supuesto que fue un momento de felicidad para todos los que hemos seguido de cerca esta historia desde sus inicios, la ausencia de Samantha Jones, nos hacía sentir que el desarrollo estaba incompleto.

En su momento, Cattrall aseguró que no volvería a interpretar al icónico personaje y cuando le preguntaron su sentir al respecto, comentó: “Es extraño, ¿verdad? no sé cómo sentirme al respecto. Es tan finita para mí, que no continúa. Esto se siente como un eco del pasado”.

Pues bien, al parecer la actriz cambió de parecer -afortunadamente-. Pero al parecer, su regreso no será como todos esperamos. CNN también explica, que la participación de Cattrall se filmó en secreto y que su nombre no aparecía en la hoja de llamados para el rodaje.

Otros medios señalan que solo se tratará de una breve participación y que Kim no tuvo ninguna interacción con sus compañeras de elenco. De ser cierto, entonces podremos olvidarnos de ver a nuestro crew favorito, una vez más.