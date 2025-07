Emergencia de belleza: 5 peinados que disimulan un mal corte de pelo

Todas hemos estado ahí: sales del salón con una sonrisa forzada, mirándote al espejo con la esperanza de que, al llegar a casa, ese corte que pediste “con movimiento” se acomode mágicamente. Pero no. Tu flequillo quedó más corto de lo que esperabas, las capas no se ven bien con tu tipo de cabello o, simplemente, no te sientes tú.

La buena noticia es que no estás sola, y entendemos perfectamente que un mal corte no tiene por qué arruinar tu estilo ni tu semana. Por eso reunimos 5 peinados inteligentes, favorecedores y muy fáciles de hacer que te ayudarán a disimular el desastre… mientras esperas a que el tiempo (y tu cabello) hagan su trabajo.

Soluciones chic (y sin drama) si no te gustó tu corte de cabello

1. Ondas suaves con volumen. Si tu corte quedó desigual o con puntas poco definidas, las ondas suaves pueden ser tu mejor aliada. Usa una tenaza grande o una plancha para marcar ondas desde medios a puntas y despeina ligeramente con los dedos.

El movimiento disimula cortes mal ejecutados, oculta desniveles y aporta un efecto más estilizado y desenfadado.

Los rizadores de barril ancho dan como resultado ondas sueltas y naturales. Getty Images

2. Coleta baja con raya de lado. Un básico infalible. Si tu corte quedó con un flequillo extraño o capas que no sabes cómo manejar, una coleta baja y bien peinada al lado puede equilibrar todo el rostro. Añade una mascada o accesorio si quieres un plus de estilo.

Es pulida, elegante y deja el protagonismo en los accesorios o el maquillaje. Nadie notará el corte.

3. Medio recogido con volumen en la coronilla

Si perdiste forma en la parte frontal del cabello, un medio recogido alto es ideal para “levantar” visualmente el rostro y darle estructura al look.

Crea un punto focal en la parte alta de la cabeza y resta atención a las zonas mal cortadas. Además, rejuvenece.

Un medio recogido con volumen en la coronilla da estructura y disimula capas mal cortadas. Getty Images

4. Moño relajado con mechones sueltos

El clásico “chongo despeinado” es más que una solución exprés: puede verse moderno y chic si se hace con intención. Deja algunos mechones sueltos al frente o laterales para suavizar el contorno del rostro.

Camufla cortes disparejos o largos desiguales, y da una vibra relajada y cool. Ideal para días sin tiempo (ni paciencia).

El chongo desenfadado nunca falla: elegante, moderno y perfecto para salvar un corte mal ejecutado. Getty Images

5. Diadema ancha o pañuelo estilo turbante

Cuando no hay forma de salvar el corte, el accesorio es el héroe silencioso. Una diadema ancha, un pañuelo o un turbante estilizado pueden transformar tu look por completo.

Cubre zonas problemáticas, añade estilo y centra la atención en tus facciones. Es práctico y está en tendencia.

Con una diadema o pañuelo puedes cubrir errores y transformar tu look en segundos. Getty Images

Un mal corte de pelo no es el fin del mundo, y con estos peinados puedes salir del apuro con dignidad y mucho estilo. Lo importante es recordar que todo pasa —y el cabello crece—, pero mientras tanto, estos recursos te permitirán seguir viéndote espectacular. Porque en belleza, como en la vida, la actitud lo es todo.