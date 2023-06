Lo que debes saber sobre la nueva serie de Kim Cattrall inspirada en El Diablo viste a la moda

Después de que Kim Cattrall estuviera en boca de todos los fanáticos de Sex and the City por su regreso como Samantha Jones en la secuela And Just Like That, la actriz vuelve con fuerza gracias a su nueva serie, Glamorous, que está inspirada en la icónica película protagonizada por Anne Hathaway, El Diablo viste a la moda.

Glamorous es una historia de diez episodios, escrita por Jordon Nardino y dirigida por Todd Strauss-Schulson, que se estrena a finales de junio en Netflix. Según varios medios, la realización de la serie tomó cuatro años a partir de que se aprobó el piloto en 2019.

En la historia, Kim Cattrall interpreta a Madolyn Addison, una famosa y exitosa empresaria en la industria del maquillaje, dueña de su propia marca y con una trayectoria impresionante. La vida de Madolyn cambia radicalmente cuando conoce a Marco Mejía, personaje interpretado por Miss Benny, un adolescente queer, que busca destacar dentro de la industria y que toma la oportunidad de trabajar con ella.

Podremos ver la conexión entre ambos personajes y la forma de ayudarse mutuamente desde el momento en el que sus caminos se crucen. Si bien recuerdas, en El Diablo viste a la moda, Andy fue la asistente de Miranda, ¿podremos esperar que el personaje de Cattrall también sea cruel y perfeccionista?