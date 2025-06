Ni Kate Middleton ni Carlota Casiraghi: ella es la royal con la que suelen comparar a Charlene de Mónaco

Fue el 1 de julio de 2011 cuando oficialmente Charlène de Mónaco se unió a la Familia Real monegasca, fecha que coincide exactamente con la fecha de nacimiento de Lady Di, la royal con la que los medios especializados en realeza suelen comparar a la esposa de Alberto II.

Sin embargo, la coincidencia en la fecha de la boda de Charlène con el nacimiento de Diana de Gales no es la única razón por la cual se cree que ambas princesas se reencuentran relacionadas, sino que también en sus biografías coinciden algunos otros aspectos. A continuación te enlistamos algunos.

Lady Di es la royal con la que comparan a Charlène de Mónaco GETTY IMAGES

Tanto Lady Di como Charlène de Mónaco son ‘outsiders’ de la realeza

Vale la pena recordar que ni Diana Spencer ni Charlene Lynette Wittstock nacieron dentro del seno de una Familia Real, sino que ambas se convirtieron en princesas tras sus respectivas bodas. Cabe mencionar que el camino para convertirse en una representante de la realeza no fue sencillo para ninguna de las dos, ya que ambas enfrentaron duras críticas.

Diana de Gales sufrió enfermedades, al igual que Charlène de Mónaco

Otra variable en la que coinciden Charlène de Mónaco y Lady Di es en los problemas de salud que ambas llegaron a sufrir.

La princesa Charlène de Mónaco también comparte varios rasgos físicos con Lady Di @palaisprincierdemonaco

Por su parte, Diana habló en varias ocasiones de sus problemas alimenticios, los cuales se derivaron de la presión que representaba para ella formar parte de la realeza. Por otro lado, según el Daily Mail, la esposa de Alberto II se ha manifestado enferma de “fatiga extrema”, la cual la obligó a alejarse de sus deberes reales por un tiempo.

“Puede ser bastante difícil porque mi naturaleza me lleva a querer batir récords, ganar medallas y superar mis límites. Pero, a mis casi 47 años, ya no puedo... mi cuerpo no me lo permite. Mi espíritu y mi corazón podrían, pero mi cuerpo se niega”, confesó Charléne ante la revista Hello.

Charlène de Mónaco y Diana de Gales: dos princesas comprometidas con causas solidarias

Ambas princesas han mostrado un fuerte compromiso con labores humanitarias. Lady Di fue un ícono global por su cercanía con causas como la lucha contra el VIH y las minas antipersona. Charlene, por su parte, ha creado su propia fundación dedicada a la educación y seguridad infantil, mostrando un interés real por generar un cambio.

Lady Di fue apodada como “la princesa del pueblo” por su cercanía con la gente. Getty

Charlene Wittstock y Diana Spencer: madres de dos

Por último, vale la pena recordar que ambas royals se dedicaron a ser madres de dos hijos. Lady Di crió con maestría al príncipe William y al príncipe Harry. Mientras que Charlène aún se encuentra educando a sus mellizos: Jacques y Gabriella