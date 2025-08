¿Alguien más está obsesionada con los recientes looks de Natalie Portman o acaso soy la única? La realidad es que no puedo negar mi fascinación por uno de sus recientes atuendos en los que modeló una gabardina junto a algunas prendas con las que logra el balance perfecto entre lo chill y lo sofisticado.

La reconocida actriz fue captada en las últimas semanas por las calles de Nueva York usando un look que nos anticipa que las gabardinas se seguirán usando durante las próximas semanas.

Natalie Portman y su look neoyorkino con gabardina

Lo que más me gustó de su atuendo no fue la chaqueta en sí, sino esa interesante manera de combinarla con shorts desgarrados de mezclilla (sí, de esos que todas tenemos en nuestros clósets), además de un top ajustado y una pañoleta al cuello.

Aunque esta combinación es simple y con básicos, lo que la hace única son los accesorios. Las gafas oscuras, por un lado, suman elegancia, mientras que el bolso miniatura nos habla de un outfit pensado, pero no demasiado, pues los tenis blancos balancean todo.

Natalie Portman lleva la gabardina en verano como todas deberíamos usarla a los 40 Getty Images

Sin duda, una de las propuestas más interesantes que he visto en el street style esta temporada, porque la moda se trata de jugar con esa ropa que ya tenemos en casa para crear outfits que reflejen cómo pensamos, nos sentimos o vibramos.

Sería mentira negar que tengo esta imagen guardada en mi celular porque ya no puedo esperar la ocasión para recrear este look que me tiene enamorada. ¡Amo este refresh en el estilo clásico de la guapísima Natalie Portman!