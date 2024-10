Así fue la boda secreta de Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón hace más de 40 años

La aparición de Joan Manuel Serrat en los Premios Princesa de Asturias 2024 junto a su mujer, Candela Tiffón, nos ha recordado a la secreta boda que la pareja protagonizó hace más de 40 años. Una historia de amor que los medios vuelven a revivir ahora que la carrera del cantautor catalán fue reconocida en estos galardones.

El artista de 80 años fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, razón por la cual acudió a la ceremonia y estuvo acompañado de su esposa, quien es su compañera de vida desde hace varias décadas. Aunque su historia de amor llegó a escandalizar a toda la nación española. Aquí te contamos cómo fue.

La historia de amor de Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón

Candela y Joan se casaron en secreto en el año de 1978, cuando ella tenía 20 años y él, 34. Una diferencia de 14 años que causó mucha polémica porque, además, en aquella época en España la mayoría de edad era de 21. Según se sabe, su boda fue por el civil y tuvo lugar en la localidad de Girona.

Sin embargo, la noticia de su matrimonio se mantuvo en secreto durante un tiempo, hasta que la revista Lecturas publicó en ese mismo año que se habían casado. Y si bien en un inicio Serrat negó haber contraído matrimonio con ella, al final no le quedó de otra mas que aceptarlo. “Es cierto, me he casado. Lo hice... ¿Qué importa el día? Lo cierto es que esta señora y yo somos ya marido y mujer. La boda tuvo lugar en un juzgado y fue hecha por lo civil”, dijo el cantante a la citada revista.

También, Joan reveló a la misma publicación cuál fue el motivo por el que decidió casarse solamente por el civil y no por la iglesia. Una elección que también causó controversia ya que en aquellos años no era habitual que las parejas se casaran por lo civil si ello no iba acompañado de una ceremonia religiosa.

“Si vosotros queréis, resulta mucho más frío que en una iglesia, pero no estamos de acuerdo con todo el tinglado que tiene montado la iglesia; entonces, hay que ser consecuente”, recalcó.

Joan Manuel Serrat lleva más de 40 años casado con Candela Tiffón y tienen dos hijas Getty Images

Pero pese a la adversidad su historia de amor floreció y se convirtió en una sólida relación de más de 40 años que les ha dejado dos hijas, Candela y María Serrat Tiffón, y un perro. Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas ya que la enfermedad también ha golpeado sus vida en varias ocasiones.

Joan Manuel Serrat se enfrentó al cáncer en dos ocasiones, durante la primera década de los años 2000, de las cuales ha salido airoso y siempre acompañado de su esposa Candela Lo que demuestra que su amor, rebelde y discreto, ha superado los clichés y los ha consolidado como pareja.