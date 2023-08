Celebramos a Whitney Houston con 3 datos sorprendentes sobre su biografía

El 11 de febrero del 2012, el mundo dijo adiós a una de las figuras que dejaron huella en el mundo de la música y el cine, la estadounidense Whitney Elizabeth Houston, quien además del gran legado que dejó en los escenarios, también puso su aportación a la evolución de la historia de la moda y el cine.

Su trágica muerte a los 48 años años de edad, a causa de una sobredosis de drogas ingeridas en el Beverly Hotel y otros detalles insólitos sobre su biografía inspiraron a la cineasta Kasi Lemmons a filmar la película que lleva por nombre I Wanna Dance With Somebody (2018), la cual revela algunos secretos de la intérprete estadounidense.

Hoy, 9 de agosto, para conmemorar el que sería su cumpleaños número 60, te presentamos 3 datos que probablemente no sabías de la intérprete de “I will always love you”.

Whitney fue descubierta en un bar por un cazatalentos

Corría el año 1983 cuando el cazatalentos Clive Davis, fundador de Arista Records, asistió un bar temático de jazz en Nueva York y escuchó a Houston interpretando el tema “The Greatest Love of Todo”, acto que lo dejó impresionado, animándolo a ofrecer un contrato a la cantante de entonces tan sólo de 19 años de edad.

Houston estaba en contra del racismo

La película de corte documental de Lemmons muestra la recreación de una entrevista radiofónica donde el presentador hace alusión al color de piel de Houston, haciéndole ver que ella no era “lo suficientemente negra” para representar al género musical que interpretaba.

Ante el desatino con connotaciones racistas del entrevistador, Whitey respondió, según el filme, “Hacer distinciones por color es una tontería… La música no es un color para mí. No tiene límites. Canto lo que quiero cantar, soy como quiero ser y llego a la audiencia más grande que puedo”

La relación con su padre concluyó por el mal manejo de su fortuna

I Wanna Dance With Somebody muestra el distanciamiento suscitado entre Whitney Houston y su padre John Russell Houston Jr., quien se dedicaba a administrar las ganancias de la cantante.

El conflicto entre ellos sucedió debido a una malversación de los fondos a su cargo, llevándolos incluso a enfrentarse a tribunales y permanecer en pleito hasta 2003, el año en que John murió.