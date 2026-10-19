¿Cómo reaccionó Taylor Swift al encontrarse con la madre de Travis Kelce? FOTOS

Taylor Swift volvió a demostrar que su relación con la familia de Travis Kelce es cercana. El domingo 18 de octubre, la cantante protagonizó un efusivo saludo con Donna Kelce, madre del jugador de los Kansas City Chiefs, durante el encuentro del equipo contra Los Angeles Chargers.

El momento ocurrió en una suite del Arrowhead Stadium, en Kansas City, donde Taylor se encontraba para apoyar a su esposo. Al ver a Donna, la artista se acercó para abrazarla con entusiasmo, una escena que quedó registrada en fotografías y videos compartidos por medios estadounidenses.

La reunión familiar se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada, en la que Taylor también estuvo acompañada por la estrella de la WNBA Caitlin Clark y Este Haim, integrante de la banda Haim.

La relación entre Taylor Swift y Donna Kelce ha sido cordial desde el inicio de la relación entre la cantante y Travis. Getty Images

El abrazo de Taylor Swift y Donna Kelce que llamó la atención

La reacción de Taylor al encontrarse con Donna fue espontánea y afectuosa. Ambas se abrazaron en la suite mientras disfrutaban del partido, dejando ver la buena relación que mantienen desde que la cantante comenzó su romance con Travis.

Para la ocasión, Taylor eligió un suéter de cuello alto en color rojo cereza, acompañado de su característico labial rojo y joyería discreta. Su look deportivo y sofisticado estuvo en sintonía con los colores de los Chiefs.

Donna, por su parte, lució una chaqueta de mezclilla decorada con detalles brillantes y motivos del equipo, una elección que reflejó su apoyo a Travis durante el encuentro.

El estilismo de ambas también captó la atención de los seguidores de la cantante, acostumbrados a analizar cada una de sus apariciones públicas, tanto en sus compromisos profesionales como en los partidos de la NFL.

El cariño y la complicidad entre Donna y Taylor es evidente. Getty Images

Taylor Swift apoya a Travis Kelce en una nueva temporada de la NFL

La aparición de Taylor tuvo lugar después de su asistencia a la Academy Museum Gala, celebrada en Los Ángeles, donde llevó un vestido azul pastel de Dior y otro diseño azul oscuro de Ralph Lauren.

En menos de 24 horas, la artista pasó de una alfombra roja a las gradas del estadio para acompañar a Travis durante su compromiso deportivo.

La cantante ha asistido a los partidos como local de los Chiefs durante esta temporada, en la primera etapa de su matrimonio con el jugador. Su presencia en el estadio se ha convertido en uno de los temas recurrentes entre los seguidores de la pareja.

En esta ocasión, además de apoyar a Travis, Taylor compartió tiempo con su familia y amigas, en una jornada que combinó fútbol americano y momentos de convivencia.

Donna Kelce, una figura cercana a la vida de Taylor

Donna Kelce se ha convertido en una presencia habitual en la conversación pública alrededor de la relación de Taylor y Travis. La madre del jugador ha acompañado a su hijo en distintos encuentros deportivos y ha compartido protagonismo con la cantante desde que su romance se hizo público en 2023.

Aunque ambas mantienen sus propias agendas, sus encuentros en los partidos ofrecen una mirada a la dinámica familiar que rodea a la pareja.

El abrazo en Kansas City fue uno de esos momentos sencillos que no necesitan grandes declaraciones para llamar la atención: Taylor estaba allí para apoyar a su esposo y, al encontrarse con Donna, aprovechó la ocasión para saludarla con cariño.

