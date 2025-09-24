¿Ya quiere nietos? Donna Kelce, futura suegra de Taylor Swift, está lista para que su familia “sea un equipo más grande”

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el pasado mes de agosto del 2025, una noticia que llenó de felicidad a más de uno, especialmente a la madre del jugador. De acuerdo con lo informado por su propio hijo, Jason Kelce, Donna Kelce habría expresado su deseo de ver que su familia se hace más grande, desatando, por supuesto, la euforia de los fans y la incógnita sobre si veremos a Taylor en una nueva faceta.

Donna Kelce está lista para convertirse en abuela por quinta vez

Durante la transmisión del episodio del 22 de septiembre del podcast “New Heights”, Jason Kelce y Travis Kelce discutían sobre cuál de los dos hermanos era el hijo favorito de su madre, Donna Kelce.

Mientras que Jason afirmaba que él sabía que Travis era el consentido de su mamá, “mamá siempre ha tenido a Travis como el número uno”, reconocía el mayor de los hermanos Kelce.

Por su parte, Travis refutaba la afirmación de su hermano confesando que “Escucha, ahora mismo, mamá tiene a Jason en primer lugar porque tiene hijos”. Recordemos que el exjugador tiene cuatro hijas con su esposa Kylie Kelce: Wyatt, Elliotte, Bennett y Finnley.

Luego de esta declaración de Travis, Jason compartió un poco en tono de broma que Donna tenía “su propio plan de juego” para sus nietos, afirmando que estaba acomodando las piezas para que pronto Travis y Taylor amplíen la familia.

¿Donna Kelce está metiendo presión?

Jason también bromeó diciendo que su madre “ha hecho ese comentario. Lo ha presionado”, haciendo alusión a que estaría ejerciendo cierta presión sobre convertirse en abuela más pronto que tarde.

A pesar de que estos comentarios fueron hechos en forma de broma, ahora que Travis y Taylor están comprometidos, muchos fans han demostrado cierto entusiasmo ante la posibilidad de que, luego de casarse, se conviertan en padres.

Aunque no hay declaraciones oficiales de Taylor sobre cuándo planean expandir la familia (y que no debería haber, pues esta información es personal y solo les pertenece a ellos como pareja), la prensa internacional ha dejado claro que les entusiasma la idea.

El compromiso y lo que sabemos hasta el momento sobre la boda

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift el pasado 26 de agosto en una propuesta íntima, romántica y única en su casa en Missouri. Su padre, Ed Kelce, reveló que Travis había planeado una “entrega más espectacular, pero finalmente optó por algo más personal, elegante y sentimental”, logrando una de las propuestas más icónicas del 2025.

Ambos anunciaron su compromiso con una publicación en Instagram, acompañada de fotos de ellos en el jardín de Kelce y el anillo. Algunos medios aseguran que la pareja planea casarse en 2026, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

Se ha mencionado que Taylor estaría interesada en una ceremonia discreta y rodeada de sus seres más cercanos.

A pesar de que tanto Donna Kelce como sus hijos ofrecieron estos comentarios desde una mirada “divertida” y en complicidad o “broma familiar”, la noticia no esperó para llenar de emoción a más de uno que sueña con ver a Taylor Swift disfrutando de ese nuevo capítulo. Por el momento, lo que podemos hacer es esperar el momento de su boda, pues esta sí es un hecho que se llevará a cabo pronto.