¿Cómo recuperar la piel después de las fiestas? 5 pasos de skincare para lucir un rostro fresco y luminoso en 2026

Después de las fiestas decembrinas, que incluyeron la celebración de la Navidad y la cena de fin de año, es muy probable que nuestra piel esté resintiendo ciertos cambios. Y es que entre el desvelo, el estrés por preparar los alimentos, el brindis y las noches que se alargan hasta el amanecer y evitan que cumplamos con nuestra rutina de desmaquillarnos por las noches, pueden contribuir enormemente a que nuestra piel amanezca con falta de luminosidad, hinchazón y textura irregular.

Aunque estas fiestas pueden ser el terror de muchas de nosotras, existen pasos que nos ayudan a realizar un reset para así comenzar un nuevo ciclo con nuestra rutina de cuidado casi intacta. Estos son los cinco pasos de skincare infalibles para regresar a lucir un rostro fresco y luminoso en cuestión de días.

Doble limpieza

Luego de usar maquillaje de larga duración y no desmaquillarnos correctamente, la limpieza simple no será suficiente para eliminar todas las impurezas del año. La técnica de doble limpieza es fundamental para ayudarnos a retirar hasta el último rastro de suciedad sin poner en riesgo la barrera cutánea de nuestro rostro.

Recuerda que esta técnica consiste en realizar una limpieza con un aceite o bálsamo especial y posteriormente lavar el rostro con nuestro jabón facial favorito. Es importante que, al aplicar el bálsamo limpiador, realicemos un masaje circular delicado con el cual ayudemos a estimular la circulación linfática para despedir toxinas acumuladas por excesos del desvelo o la noche de fiesta.

Exfolia tu piel para renovarla

Después de las fiestas, nuestra piel puede estar sensible y es por ello que es vital evitar a toda costa los exfoliantes físicos con granos gruesos que puedan causar irritación sobre esta. En su lugar, apuesta por optar por una exfoliación basada en tónicos o activos que ayudan a disolver las células muertas de forma suave, propiciando la generación de piel fresca, pero sin causar irritación.

Para este paso es importante que ya cuentes con un serum personalizado y recetado por un especialista para evitar causar un daño permanente o considerable sobre tu piel.

La rutina de belleza debe incluir la doble limpieza. Pexels

El poder de los antioxidantes y la vitamina C

El alcohol, el azúcar y otros alimentos que consumimos durante estas cenas pueden ayudarnos a acelerar el envejecimiento de nuestra piel. Una forma que nos ayuda a contrarrestar ese daño es incluir en nuestra rutina de belleza y cuidado el uso de sueros de vitamina C. Este producto no solo le devuelve la luminosidad a la piel, sino que también ayuda a unificar su tono, así que después de las fiestas recuerda agregar un toque de antioxidante para ayudarte a abordar los signos de fatiga. Es importante que, al momento de incluir este producto en tu rutina, no dejes de lado por nada del mundo el uso del protector solar.

Hidratación, el secreto de una piel saludable

Aunque lo queramos negar o evitar, en estas fechas solemos darnos el gusto de tomar una copa. Desafortunadamente, el alcohol es un diurético que deshidrata nuestras células desde el interior, por lo que puede propiciar ese aspecto cansado y apagado de nuestra piel.

La solución para esto es apostar por el uso de esencias o serums hidratantes como el ácido hialurónico, que ayudan a retener el agua dentro de nuestra piel. De esta forma, nuestro cutis regresará a su apariencia suave, hidratada y brillosa, que tanto está de moda en estos días.

La hidratación es vital para lucir una piel saludable. Pexels

Descansa y realízate un masaje

La noche del primero de enero, cuando tus invitados y familiares ya estén en sus respectivos hogares, es el momento perfecto para comenzar tu ritual de autocuidado. Para finalizar todos los pasos anteriores, puedes realizar un masaje delicado que te ayude a desinflamar y reducir la hinchazón en tu rostro. Si te es posible, apuesta por agregar elementos fríos, así como masajes que ayuden a favorecer el drenaje linfático.

Recuerda que no hay crema o producto más poderoso que el descanso verdadero y auténtico para cuidar de nuestra salud y la apariencia de nuestra piel. Así que una vez que te encuentres en casa, duerme todo lo que puedas para reponer las horas de desvelo.

Recuperar tu piel después de las fiestas es un acto de amor propio que te permitirá comenzar el 2026 con una imagen renovada, pero también con la conciencia de cuidar de ti misma, incluso en los momentos de celebración.

Estos cinco pasos de skincare están pensados en facilitar el cuidado y que sean sencillos de incluir en una rutina que te acompaña a lo largo del año, pues este 2026 está hecho para ayudarnos a brillar en el mundo de la belleza.