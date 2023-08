El centro de lavado más espectacular que combina diseño, estilo y tecnología

Los espacios de los hogares hoy en día suelen ser pequeños, pero no menos acogedores y funcionales; claro, siempre y cuando se elijan los muebles, accesorios y electrodomésticos adecuados para las dimensiones y necesidades particulares.

¿Qué hacer, por ejemplo, cuando no se cuenta con un cuarto de lavado? Llevar la ropa a la lavandería todo el tiempo no es la solución, y menos si se tienen hijos o si la familia es grande. Lo ideal sería poder acomodar en algún espacio una lavadora no muy grande, pero con gran capacidad de lavado, y que no desentone con nuestra decoración… pero, ¿existe algo así?

Marcas como LG están apostando por nuevas versiones de electrodomésticos que se adapten a los nuevos estilos de vida y consumidores, ofreciendo soluciones integrales que les faciliten su día a día. Y sí, ya existe algo así y se llama LG WashTower.

Lavadora y secadora en un solo equipo

La nueva LG WashTower es la solución perfecta a lo que necesitas en tu vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.

Gracias a su tecnología, el lavado es más avanzado, es decir, el cuidado de la ropa es el óptimo y sus fibras tienen mayor protección. Además, el uso de este electrodoméstico es intuitivo, pues en su parte frontal se ubica su centro de control, el cual permite a los usuarios programar las funciones y ajustes fácilmente desde un lugar único y cómodo.

Y eso no es todo, al tener un diseño plano y estilizado tipo torre, en el que combina una lavadora y una secadora independientes, ahorra espacio, lo cual es un plus que pocos centros de lavado tienen.

Donde quiera que elijas colocarlo, su estética elegante y sutil le dará mucho estilo a tus espacios, y esto significa que tu hogar no solo tendrá un electrodoméstico funcional y vanguardista, sino que también le dará un bello toque minimalista.

Inteligencia artificial que sabe todo sobre lavado

Mucho hemos escuchado sobre inteligencia artificial y sus bondades, así que no podía faltar en LG WashTower. De hecho, este centro de lavado es pionero en su uso, haciendo que la experiencia del usuario se ubique en un nivel verdaderamente superior

Gracias a la Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD), la lavadora es capaz de identificar el patrón de lavado más adecuado, es decir, los movimientos del tambor, la temperatura del agua y la duración del ciclo de lavado, para cada carga, y esto impacta positivamente en la reducción de los daños en los tejidos, para que la ropa dure más tiempo.

También cuenta con la función Smart Pairing, que ahorra tiempo y hasta molestias al usuario, al sincronizar la secadora con la lavadora seleccionando automáticamente el mejor ciclo de secado en función de los ajustes de la carga de la lavadora.

Junto con todo ello, LG WashTower reduce los tiempos de lavado con TurboWash™ 360 y los tiempos de secado mediante la función de precalentamiento Prepare to Dry.

Todas estas características pueden ser puestas a prueba en la nueva campaña de LG Electronics México, “Ver para Creer”, que invita a los consumidores a probar los productos de la compañía en cualquier punto de venta. Todos tendrían que conocer el poder y las capacidades de LG WashTower porque, en verdad, se trata del electrodoméstico perfecto para tu estilo de vida.