El nuevo proyecto cinematográfico de Penélope Cruz la enfrenta a una crisis emocional

En la emocionante adaptación al cine de la aclamada novela de Elena Ferrante, Penélope Cruz demostrará una vez más su increíble talento y versatilidad como actriz al dar vida a Olga, una mujer fuerte que enfrenta una crisis personal.

“Days of Abandonment” (2002) cuenta la historia de una mujer llamada Olga, quien se enfrenta a una crisis personal tras el abandono de su esposo, después de 15 años de matrimonio. La trama nos sumerge en un viaje personal e intenso, explorando los altibajos de la vida y las complejidades de las relaciones humanas.

Las historias de Elena Ferrante se caracterizan por ir más allá de contar un momento crítico en la vida de una mujer, pues a través de vívidos pasajes logra que penetremos de lleno en el cuerpo de sus protagonistas.

Como dato curioso la autora Elena Ferrante ¡no existe! Se trata de un seudónimo, un misterio del mundo literario que se reveló cuando el periodista italiano Claudio Gatti descubrió el nombre auténtico de la autora, se trataba de la traductora Anita Raja.

Adaptar una novela tan poderosa como “Days of Abandonment” al cine no fue tarea fácil y, de hecho, la filmación ha tenido varios contratiempos, pues originalmente iba a ser protagonizado por Natalie Portman, quien abandonó el proyecto en 2021.

Un reto de la cinta es lograr capturar la esencia de la historia y transmitir las emociones de los personajes de manera auténtica. Sin embargo, con la dirección de la talentosa Isabel Coixet, podemos estar seguros de que esta adaptación será fiel al espíritu de la novela.

Isabel Coixet es una directora reconocida internacionalmente por su habilidad para contar historias con sensibilidad y profundidad. Su trayectoria incluye películas aclamadas como “Mi vida sin mi”, “La librería”, “La vida secreta de las palabras” y “Elisa y Marcela”. Con su visión única, Coixet seguramente nos brindará una experiencia cinematográfica inolvidable en “Days of Abandonment”.

No podemos esperar a ver a Penélope Cruz brillar en esta película, en la que no sólo tendrá un papel protagónico frente a las cámaras, también cumplirá un papel crucial detrás de ellas, pues la actriz madrileña coproducirá “The Days of Abandonment” a través de su compañía Moonlyon, junto a la de su hermano Edu Cruz y Marco Perego.