Esto es lo que piensa Eva Longoria sobre tener sexo todos los días

Eva Longoria se ha posicionado como una de las actrices favoritas del público, no solo por su gran personalidad, sino también por ser una mujer carismática que siempre tiene respuestas inteligentes, cargadas de un peculiar sentido del humor.

En días pasados, la protagonista de Esposas Desesperadas, visitó el programa español La Resistencia, que se caracteriza por realizar preguntas “picantes” a sus invitados resaltando particularmente dos: ¿cuánto dinero tienes? y ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?

En dicho programa, Eva compartió escenario con el cantante Ozuna y cuando a ambos les hicieron la pregunta de carácter sexual, Ozuna no dudó en contestar que “30”, es decir, cada día del mes. Por su parte, Eva respondió “estoy casada”, dando a entender que no su vida sexual no es tan activa como la del cantante.

“Mucho menos que Ozuna, él tiene 30 años”, replicó Longoria, mientras el conductor de la emisión, David Broncano, continuó diciendo: “Es que ha dicho una vez al día. ¿Tú?”. Y Eva contestó nuevamente riendo: “Yo no. No gracias”.

A la pregunta de cuánto dinero tiene, Longoria tampoco le huyó, pero no fue específica, simplemente contestó que “muchos millones” porque es una luchadora y ha trabajado bastante durante toda su vida.