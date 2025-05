Festival de estrellas en Cannes 2025

Con un verdadero festival de estrellas, Cannes abrió las puertas del mundo internacional del cine con la bienvenida oficial de Quentin Tarantino, proyectada en vivo en 382 salas de Francia. En la misma ceremonia inaugural, Leonardo DiCaprio entregó el primer premio del año a otro grande como Robert De Niro (que aprovechó para quejarse del presidente Trump por la idea de imponer tarifas del 120% a la producción de cine fuera de Estados Unidos).

El festival también se convirtió en una comedia romántica, cuando Tom Cruise presentó el final de Misión Imposible, con la imposible misión de evitar cruzarse con la exesposa Nicole Kidman, que llegó dos días después para recibir el premio de Kering en el décimo aniversario de la celebración de la mujer en el cine ‘Women in Motion’ (que justamente lo creó François-Henri Pinault, en un romántico honor a la esposa (Salma Hayek)).

El drama descorazonado tuvo un segundo capítulo, casi al mismo tiempo, cuando Kristen Stewart debutó como directora de cine con ‘The Chronology of Water’ el mismo fin de semana que el exnovio Robert Pattinson desfiló por la misma alfombra roja de la mano de Jennifer Lawrence por el romántico humor negro ‘Die My Love’. Hasta en el cine, Rob y Kristen se separaron, compitiendo en diferentes categorías del festival. Él figuraba en la competencia principal y ella se presentó en la paralela Un Certain Regards 2025, nominada como Mejor Directora y el Premio del Jurado.

En total, proyectaron cine internacional representado por 40 países, desde Chile hasta Egipto, con un póster oficial de un abrazo, diseñado especialmente por el mensaje “el amor lo conquista todo”. En ese aspecto, hubo parejas muy parejas que iluminaron la alfombra roja, como Jason Momoa acompañando a Aria Arjona en el estreno de ‘Splitsville’. Emma Stone llegó con el esposo, Dave McCary, que dio un paso atrás para las fotos de ‘Eddington’ con Pedro Pascal y Joaquín Phoenix. Y Jennifer Lawrence también había aterrizado en Cannes con el esposo Cooke Maroney, aunque en las fotos de la alfombra roja se la ve posando con Rob Pattinson, como los protagonistas de ‘Die My Love’.

Más vivo que nunca, el movimiento #MeToo sigue influenciando el mundo del cine, al punto de imponer en Cannes la nueva regla de prohibir el acceso a la alfombra roja de cualquier acusado de abusos sexuales. Y en una semana donde Gerard Depardieu ya había recibido una sentencia de 18 meses (por dos casos diferentes de abuso sexual durante la filmación de ‘The Green Shutters’), en el estreno de Cannes de ‘Case 137' le prohibieron la entrada a Theo Navarro Mussy por una acusación similar, aunque él no fue declarado culpable. Es más: como gran sorpresa, apareció en la ciudad Kevin Spacey para recibir un premio fuera del festival. A él tampoco lo declararon culpable de las acusaciones de abusos sexuales que había tenido cuando cancelaron la serie de Netflix ‘House of Cards’, pero en Hollywood siguen ignorándolo, mientras lo homenajearon en una noche de gala a beneficio de una fundación que curiosamente se llama “Mundo Mejor”.

Las mujeres realmente terminaron siendo las grandes protagonistas del festival. Para empezar, el jurado fue seleccionado con mayoría femenina, incluyendo a las más famosas Halle Berry y la presidente del jurado, Juliette Binoche. Y esta vez, compitieron por primera vez siete producciones de cine dirigidas por mujeres, con Scarlett Johansson y Kristen Stewartdebutando como directoras de cine. Cate Blanchett también estuvo presente con su propia fundación, prometiendo financiar la mirada femenina en el cine. Y hasta Dakota Johnson expuso el rol como productora, compitiendo con la película ‘Splitsville’.

Sean Penn fue la gran sorpresa que muy pocos esperaban ver y Angelina Jolie estuvo también presente fuera del cine, como madrina de la fiesta de Chopard donde no estaba invitado Brad Pitt, pero tenía como invitadas confirmadas a las más famosas del jurado de Cannes: Halle Berry y Juliette Binoche.

La moda francesa tampoco podía faltar en la alfombra roja más famosa de la Costa Azul, como el estreno de ‘Eddignton’, donde Emma Stone llevaba puesto un traje de Louis Vuitton, a la par de los smokings masculinos Givenchy de Joaquín Phoenix, Saint Laurent de Austin Butler y Dior Homme de Pedro Pascal.

Muy ‘chic’, Natalie Portman también presentó la película ‘Arco’ con un vestido largo de Dior y un millonario collar de diamantes de Tiffany & Co. Kristen Stewart se mostró con diferentes trajes de Chanel para el debut como directora de ‘Chronicles of Water’ y el estreno de ‘Bono’, aunque la vimos sacando fotos en la competencia del mismo Café Armani, del diseñador que Elle Fanning eligió para el estreno de ‘Sentimental Value’.

Como si fuera una escena de ‘Gladiator II’ con smoking, las cámaras en vivo captaron un altercado en la alfombra roja donde Denzel Washington se había enojado con un fotógrafo. El problema había surgido cuando el paparazzi insistió en llamar la atención de Denzel, tomándolo por la espalda del brazo, volviendo a hacer lo mismo cuando le pidieron que no lo hiciera. Todos pensaron que por esa razón, al día siguiente Denzel Washington no se presentó en la conferencia de prensa de ‘Highest 2 Lowest’ con Spike Lee. La verdad: desde un primer momento habían programado la visita de un solo día porque era el único día libre que tuvo, en medio de la obra de teatro Othello que protagoniza, más lejos de los fotógrafos franceses, en Nueva York.

Alejandro Gonzalez Iñarritu tuvo su propio festejo con Gael García Bernal, en el 25 aniversario de ‘Amores Perros’, que celebraron el principio del presente éxito internacional, proyectando una restaurada versión en 4K.

Guillermo del Toro, por su lado, dio una Clase Maestra con el músico y compositor Stéphane Lerouge para explicar la dimensión esencial de la música en el cine. El jurado también contó con la mirada mexicana de Carlos Reygadas, como uno de los responsables de premiar con la clásica Palma de Oro a los ganadores del Festival de Cannes.

Cómo si fuese un capítulo de El Eternauta, sin nieve tóxica, la ciudad de Cannes se quedó a oscuras justo el último día. En el Palais des Festivals tuvieron que activar un generador eléctrico independiente para garantizar la ceremonia del cierre con la entrega de premios, mientras buscaban la gran causa del apagón. Solo faltaba eso: un final de película.