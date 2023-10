La carta escrita por Willow Smith que podría revelar que su madre mantuvo una relación con Tupac

La disuelta relación matrimonial de los actores hollywoodenses Will Smith y Jada Pinkett no para de dar de qué hablar, debido a que, como parte de la promoción de su autobiografía, la protagonista de The Matrix Reloaded (2003) continúa lanzando polémicas declaraciones respecto a sus relaciones pasadas y a los fuertes procesos que han afectado su salud mental a lo largo sus años de trayectoria.

Recientemente, Jada confesó en exclusiva ante el medio Today que desde hace siete años vive separada del padre de sus hijos, pese a que seguían manteniendo una imagen familiar. Según lo dicho por Pinkett, la separación, en esencia, fue un divorcio, aunque cabe mencionar que el matrimonio no se ha disuelto legalmente.

Además de ese detalle, la actriz también reveló una historia que se encuentra intrínsecamente relacionada con la imagen de una carta escrita por su hija Willow, que se hizo viral en redes sociales en 2022, ya que tanto la declaración reciente de la actriz como las inscripciones de su hija a temprana edad podrían comprobar el profundo vínculo que Jada mantuvo con el rapero Tupac Shakur, antes de que este muriera en 1996.

¿Qué dice la carta que Willow Smith le dedicó a Tupac?

A más de un año de su revelación, la carta de Willow Smith a Tupac vuelve a cobrar relevancia

La carta, escrita con mala letra y tinta azul, fue colocada en internet por el consultor de imagen y personalidad de Internet estadounidense Kevin Samuels, y a partir de eso momento no dejaron de desatarse las conjeturas respecto al tipo de relación que existió entre Jada y Tupac, ya que lo que los unía no era solo una amistad, sino más bien un romance.

En la epístola. supuestamente escrita por Willow, cuando tan solo tenía 11 años de edad, y dirigida a Shakur se lee:

“Sé que estás vivo en alguna parte, creo que mi madre te echa mucho de menos. ¿Puedes volver, por favor, para que mamá y yo seamos felices? Me gustaría que estuvieras aquí... Con amor, Willow.”

Las declaraciones más recientes de Jada Pinkett sobre Tupac

Recientemente, la aún esposa de Will Smith contó al medio RollingOut que ella consideraba al artista asesinado a tiros “su alma gemela”.

“Si existe tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente creo que Pac y yo hemos compartido algunas juntos”, dijo Pinkett sobre Tupac, de quien se hizo amiga cuando era adolescente y ambos vivían en Baltimore, Maryland, declaración que sin duda despertó las dudas de los medios y de sus fans, quienes, probablemente, se encuentran realmente ansiosos de leer el nuevo material editorial de Jada, el cual estará disponible para su compra, a partir del 17 de octubre de 2023.