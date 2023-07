La razón por la que el cabello de Tina Turner era su mayor inseguridad

El estilo de Tina Turner fue una de las variables que la catapultaron a la cima del éxito, por su originalidad y disrupción en los patrones que otras divas de la industria musical habían impuesto previamente.

Además de su característico modo de llevar prendas brillantes, adornadas con extravagantes adornos de flecos, Tina se distinguió por siempre portar una cabellera rebelde, acorde a su estética energética. Sin embargo, la misma ‘Reina del rock’ confesó en una ocasión que su cabello formaba parte de una de sus mayores inseguridades.

Fue en el año 2018, frente a las cámaras de CBS, cuando la intérprete de “What’s love got to do with it” reconoció públicamente que ni siquiera sus vestidos y maquillaje la ayudaron a contrarrestar la inseguridad que le causaba su melena, la cual comparaba con la de famosas como Diana Ross.

Tina Turner, la Reina del Rock archivo/Vanidades

¿Por qué Tina Turner sentía inseguridad por su cabello?

De acuerdo al relato popular, todo comenzó a principios de la década de los 70´s, cuando Tina acudió a realizarse su característico decolorado parcial y la encargada de realizar el procedimiento quemó sus mechones, dejando su look con una apariencia terrible, debido a que el calor y los productos habían dejado realmente debilitado el cabello de la diva.

Posterior a este incidente, Tina no dejó de utilizar pelucas fabricadas por ella misma en cada uno de sus shows y volvió a este complemento una parte imprescindible de su esencia.

El cabello de Tina Turner siempre fue uno de los elementos más destacables de su sello personal Getty images

Pero la historia no termina ahí, sino que más tarde en sus segundas memorias tituladas cómo “My Love Story: La autobiografía definitiva”, Tina confesó que sumado a su inseguridad por lo quebradizo y maltratado de su cabello natural, ella sentía vergüenza por utilizar pelucas al momento de tener relaciones íntimas con hombres.

Turner explica en su texto que sentía que al momento de descubrir su verdadero cabello, los hombres se alejarían de ella, por lo que incluso pasó más de un año sin tener sexo.

No cabe duda de que incluso las más grandes estrellas del espectáculo esconden secretos de inseguridad respecto a su físico, incluso leyendas como Tina Turner, a quién seguramente más de una mujer le causó envidia por su look de cabello.