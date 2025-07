Kate Middleton luce los pantalones boho que debes combinar este otoño con botas

No sé tú, pero yo ya entré en mood otoño, gracias a esta temporada de lluvia que nos ha llevado a buscar inspiración para renovar el clóset con piezas que combinan estilo, comodidad y calidez. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, aparece Kate Middleton reinventado el pantalón boho, así que aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

La royal británica llevó unos pantalones boho, negros, con rayas verticales, que caen como un sueño y estilizan al instante. Este tipo de pantalón (holgado, de vestir, con ese aire relajado, pero elegante a la vez) es ideal para cuando quieres verte arreglada, pero sin sentirte aprisionada por la ropa.

Así es como debes usar el pantalón boho para ir a la oficina

Y aunque el pantalón por sí solo ya es una joya (por el corte y el estampado discreto que alarga visualmente las piernas), fue la forma en que lo combinó lo que nos hizo guardar el outfit en nuestro tablero mental de “looks infalibles”. Kate lo llevó con un suéter negro de cuello de cisne superclásico, de esos que siempre salvan en días fríos; lo cubrió con un blazer color café oscuro, de corte recto, que le dio toda la estructura y sofisticación al conjunto.

El audaz outfit de otoño de la princesa de Gales

El resultado fue un look que se siente elegante, cálido y sin esfuerzo porque no es exagerado; básicamente, esta combinación tiene todo lo que buscamos para esta temporada. El blazer café rompe con el total black de forma sutil, mientras el cuello de cisne negro le da ese aire sobrio que muchas amamos en otoño. Pero lo más clave de todo el outfit fueron botas de tacón cómodo, dejando claro que este tipo de pantalón pide botas sí o sí.

El audaz outfit de otoño de la princesa de Gales Getty Images

Este estilo de pantalón boho es perfecto para todas las edades (o estilos); lo mejor es que no marca, no aprieta y siempre favorece. Si te animas a llevarlo, te recomiendo optar por telas con buena caída, rayas finas, además de un corte ligeramente ancho, pero no exagerado. ¡Agrégale tu blazer favorito con esas botas que te hacen sentir poderosa, y ya estás lista!

Así que si te andabas preguntando cómo vestirte estos días sin caer en lo de siempre, el look de Kate Middleton es la respuesta. A veces, no se trata de seguir las tendencias más ruidosas, sino de confiar en combinaciones que te hacen sentir bien.